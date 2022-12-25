Глава Языкового департамента: мы не должны позволить украинским беженцам пропасть в русскоязычном инфопространстве

По словам Томуска, в этом году в Эстонию прибыло около 60 000 украинских беженцев, и, с точки зрения Языкового департамента, в течение первого года пребывания здесь украинцам не будут делать предписаний относительно языковых навыков, вместо этого им будут советовать, где можно учить язык. Однако тот факт, что у них нет сертификата о знании языка, не означает, что они не могут работать.

В эфире радиопередачи Vikerhommik Томуск констатировал, что приезжающие сюда украинцы преимущественно свободно говорят по-русски, и им будет очень легко интегрироваться в нашу русскоязычную среду. „При этом они мотивированы отдавать своих детей в эстонскую школу и интегрироваться в эстоноязычное общество. Во многих случаях по понятным причинам мы видим желание дистанцироваться от русского языка, который они прекрасно знают“, – сказал Томуск.

По его словам, на обслуживающий персонал из числа украинцев поступает не больше жалоб, чем на русскоязычных людей, много лет живущих в Эстонии. Если речь идет о военных беженцах, то им говорят, сколько времени у них есть на изучение языка, а также советуют, где его можно учить.

Томуск рассказал, что у него интересовались, сколько времени нужно для изучения языка на уровне A2 и B1, чтобы работать в сфере услуг. По словам главы Языкового департамента, он знаком с людьми, которые приехали сюда в марте и апреле и уже официально достигли уровня A2. „Так что на самом деле это можно организовать. У всех нас есть свои проблемы и небольшие препятствия, но все они преодолимы“, – считает Томуск.

По его оценке, даже в тех местах, где эстонский язык не нужен для обслуживания, например, на фабриках и заводах, у коллег есть хорошая возможность поддержать беженцев, каждый день обучая их хотя бы паре слов: „Эта почва очень благоприятная. Если пройдет несколько лет, а эстонцы не захотят их принять, они перейдут в русскую общину. Мы не должны этого допустить. Будет лучше, если мы позволим этим людям войти в эстоноязычное информационное пространство“.