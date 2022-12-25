Пять советов, как избежать заноса автомобиля. И что надо делать в случае заноса

Осторожность нужна даже на очищенных дорогах

В таких погодных условиях, как сейчас, обледенение может очень быстро образоваться даже на асфальтированных дорогах, которые регулярно чистят, при этом даже при температуре выше нуля, поскольку дорожное покрытие нагревается не так быстро, как воздух.

Обледенение быстрее и чаще всего образуется на мостах и дорогах, которые затенены или проходят через впадины, где концентрируется холодный воздух. Эта наледь практически незаметна, поэтому ее называют „черным льдом“. Так что даже в плюсовую температуру и даже в городе, где, казалось бы, льда быть не должно, следует быть предельно осторожными.

Проверьте давление в шинах

Одна из распространенных проблем технического состояния автомобиля — это чересчур высокое или наоборот слишком низкое давление в шинах. Неверное давление в шинах серьезно влияет на управляемость транспортного средства и провоцирует неконтролируемое движение автомобиля.

Очевидно, что на обледенелой дороге машина и без того ведет себя не так, как водителю бы хотелось, поэтому следует заранее проверить, что риски, связанные с неверным давлением, минимизированы. Оптимальное давление в шинах указывают в техпаспорте авто или на наклейке, расположенной на водительской двери.

Проверьте состояние шин

Если Вы решили „перезимовать“ с видавшими виды шинами, сцепление которых с дорогой оставляет желать лучшего, то оставьте машину на парковке: гололедица — не то время, когда можно ездить на ненадежных шинах.

Как понять, что ваши шины могут подвести?