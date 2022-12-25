Евродайджест: главные решения Европарламента за год

Помощь Украине

С первых дней войны Европарламент заявил о безоговорочной поддержке Украины — как символической, так и финансовой. Президент страны Владимир Зеленский уже 1 марта выступил по видеосвязи перед депутатами, месяц спустя спикер Роберта Метсола приехала с визитом в Киев. Европейский парламент поддержал многочисленные инициативы, направленные на предоставление защиты беженцам и передачу гуманитарной помощи Украине, а в конце года одобрил пакет поддержки на 2023 год в размере 18 млрд евро. В этом году Владимир Зеленский и народ Украины стали лауреатами премии Сахарова — главной награды Европарламента, присуждаемой за защиту прав человека и борьбу за свободу мысли.

Изоляция России

В то же время депутаты приняли ряд мер, направленных на международную изоляцию Кремля, развязавшего войну. За прошедшие десять месяцев при поддержке Европарламента были утверждены девять пакетов санкций против российских официальных лиц, пропагандистов, государственных учреждений и компаний, предприятий военно-промышленного комплекса, телеканалов, банков, политических партий и других организаций, вовлеченных в агрессию против Украины. В ноябре Европарламент подавляющим большинством голосов признал Россию государством — спонсором терроризма.

Наполнение газовых хранилищ

Начавшийся еще в прошлом году энергокризис и российское вторжение в Украину стимулировали работу над законами, способными защитить европейскую энергетику от резкого удорожания и дефицита топлива. Летом депутаты Европарламента обязали страны ЕС наполнить газовые хранилища хотя бы на 80% — этот показатель был достигнут, благодаря чему газа гарантированно хватит до конца отопительного периода.

С 2035 года — только электромобили