ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (305-й день) | В Херсоне за минувшие сутки от обстрелов погибло 16 человек, Папа римский в Рождество призвал к миру в Украине

Группа Pink Floyd собрала на благотворительность более 450 тыс фунтов стерлингов на продаже трека „Hey Hey Rise Up“ (кавер на песню „Червона калина“), записанного вместе с лидером группы „Бумбокс“ Андреем Хлывнюком. Вырученные деньги пойдут пяти благотворительным организациям на Украине. Об этом говорится на официальном сайте Pink Floyd.

В Telegram-канале BAZA сообщают , что пожар в здании военкомата в саратовском селе Ивантеевка началася в ночь на 23 декабря. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать поджигателя. Им оказался 41-летний Даниил Акимов. Он не стал отпираться и признался, что устроил пожар ради развлечения. Акимов зажег и кинул пластиковую бутылку с бензином и маслом в кабинет дежурного.

В боях за Бахмут в Донецкой области погиб украинский геймдизайнер и киберспортсмен Владимир „Fresh“ Ежов, известный по работе над игрой „S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо“, передает „Унiан“ . О его смерти сообщил брат Вячеслав. Владимир Ежов умер 22 декабря.

„Помимо этого, сегодня днем ВС РФ нанесли многочисленные удары по Авдеевке. Город обстреливали из артиллерии и градов с зажигательными элементами, в результате чего ранили женщину“, – сообщается в Telegram-канале Павла Кириленко.

„Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но – и это главное! – обошлось без человеческих жертв“.

За сутки территории Херсона атаковали 71 раз. Били из артиллерии, РСЗО и минометов. Областной центр был атакован 41 раз. Массированным огнем подвергся центр Херсона – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома. Погибло 16 человек, среди них 3 работника службы по чрезвычайным ситуациям, еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести, передает глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Путин: 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины

На вопрос журналиста удивило ли президента что-то в поведении россиян за последние месяцы, Путин ответил, что нет. „Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах и личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора“, – заявил Владимир Путин в эфире телеканала „Россия 1“ в программе „Москва. Кремль. Путин“.

„Что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы положить все в интересах Родины. Здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна и у нас живут особые люди“.

Российская армия рассчитывает начать еще одно наступление в Донбассе, заявил представитель оперативного командования ВСУ „Восток“ Сергей Череватый.

„Российские военные пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском направлении. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери“, – рассказал он в эфире национального телемарафона.

„Прекратить бессмысленную войну“. Папа римский в Рождество призвал к миру в Украине

Папа римский Франциск в Рождество призвал прекратить войну в Украине и вспомнил обо всех обездоленных и страдающих от конфликтов, экономического кризиса и алчности власть предержащих во всем мире. „Наши украинские братья и сестры встречают это Рождество во тьме и холоде, вдали от дома из-за разрухи в результате 10 месяцев войны. Вдохнови нас Господь на конкретные акты помощи всем терпящим эти страдания и просвети умы тех, в чьей власти заставить умолкнуть грохот орудий и немедленно положить конец этой бессмысленной войне“, - обратился папа к городу и миру с балкона собора Святого Петра в Ватикане.