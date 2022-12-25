ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (305-й день) | В Херсоне за минувшие сутки от обстрелов погибло 16 человек, Папа римский в Рождество призвал к миру в Украине(4)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За минувшие сутки в Херсонской области от российских обстрелов и взрывов погибли 16 человек
За сутки территории Херсона атаковали 71 раз. Били из артиллерии, РСЗО и минометов. Областной центр был атакован 41 раз. Массированным огнем подвергся центр Херсона – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома. Погибло 16 человек, среди них 3 работника службы по чрезвычайным ситуациям, еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести, передает глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Российские войска нанесли удар по Краматорску тремя ракетами, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко
„Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но – и это главное! – обошлось без человеческих жертв“.
„Помимо этого, сегодня днем ВС РФ нанесли многочисленные удары по Авдеевке. Город обстреливали из артиллерии и градов с зажигательными элементами, в результате чего ранили женщину“, – сообщается в Telegram-канале Павла Кириленко.
В боях за Бахмут погиб один из разработчиков игры „S.T.A.L.K.E.R.“ Владимир Ежов
В боях за Бахмут в Донецкой области погиб украинский геймдизайнер и киберспортсмен Владимир „Fresh“ Ежов, известный по работе над игрой „S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо“, передает „Унiан“. О его смерти сообщил брат Вячеслав. Владимир Ежов умер 22 декабря.
В Саратовской области бывший депутат от „Единой России“ поджег военкомат
В Telegram-канале BAZA сообщают, что пожар в здании военкомата в саратовском селе Ивантеевка началася в ночь на 23 декабря. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать поджигателя. Им оказался 41-летний Даниил Акимов. Он не стал отпираться и признался, что устроил пожар ради развлечения. Акимов зажег и кинул пластиковую бутылку с бензином и маслом в кабинет дежурного.
Pink Floyd собрала 500 тысяч фунтов для поддержки Украины
Группа Pink Floyd собрала на благотворительность более 450 тыс фунтов стерлингов на продаже трека „Hey Hey Rise Up“ (кавер на песню „Червона калина“), записанного вместе с лидером группы „Бумбокс“ Андреем Хлывнюком. Вырученные деньги пойдут пяти благотворительным организациям на Украине. Об этом говорится на официальном сайте Pink Floyd.
Путин: 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины
На вопрос журналиста удивило ли президента что-то в поведении россиян за последние месяцы, Путин ответил, что нет. „Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах и личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора“, – заявил Владимир Путин в эфире телеканала „Россия 1“ в программе „Москва. Кремль. Путин“.
„Что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы положить все в интересах Родины. Здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна и у нас живут особые люди“.
Российская армия рассчитывает начать еще одно наступление в Донбассе, заявил представитель оперативного командования ВСУ „Восток“ Сергей Череватый.
„Российские военные пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском направлении. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери“, – рассказал он в эфире национального телемарафона.
„Прекратить бессмысленную войну“. Папа римский в Рождество призвал к миру в Украине
Папа римский Франциск в Рождество призвал прекратить войну в Украине и вспомнил обо всех обездоленных и страдающих от конфликтов, экономического кризиса и алчности власть предержащих во всем мире. „Наши украинские братья и сестры встречают это Рождество во тьме и холоде, вдали от дома из-за разрухи в результате 10 месяцев войны. Вдохнови нас Господь на конкретные акты помощи всем терпящим эти страдания и просвети умы тех, в чьей власти заставить умолкнуть грохот орудий и немедленно положить конец этой бессмысленной войне“, - обратился папа к городу и миру с балкона собора Святого Петра в Ватикане.