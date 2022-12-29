ЧП и криминал
29.12.2022, 17:03

Пропавшая 15-летняя Анналооре нашлась!

 
Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.
Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.
ФОТО: PPA

В субботу, 24 декабря, в полдень девушка вышла из дома в Таллинне, и вернулась лишь 2 января. С ней, как сообщает полиция, все в порядке.

Анналооре была одета в темно-коричневую кожаную куртку, на ней были черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки на толстой подошве. У нее черные волосы до плеч с рыжими прядями. На голове у Анналооры был берет.

В четверг, 29 января, в полицию поступила информация, что Анналооре замечена в Таллинне вместе со сверстниками, но встретиться с ней не удалось.

Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.

RusDelfi
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