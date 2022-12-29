29.12.2022, 17:03
Пропавшая 15-летняя Анналооре нашлась!
ФОТО: PPA
В субботу, 24 декабря, в полдень девушка вышла из дома в Таллинне, и вернулась лишь 2 января. С ней, как сообщает полиция, все в порядке.
Анналооре была одета в темно-коричневую кожаную куртку, на ней были черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки на толстой подошве. У нее черные волосы до плеч с рыжими прядями. На голове у Анналооры был берет.
В четверг, 29 января, в полицию поступила информация, что Анналооре замечена в Таллинне вместе со сверстниками, но встретиться с ней не удалось.