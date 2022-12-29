29.12.2022, 17:03
Полиция просит помощи в поисках: пропавшую 15-летнюю Анналоору видели в Таллинне.
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поиске 15-летней Анналооры. В субботу, 24 декабря в полдень девушка вышла из дома в Таллинне, а ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Анналоор была одета в темно-коричневую кожаную куртку, на ней были черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки на толстой подошве. У нее черные волосы до плеч с рыжими прядями. На голове у Анналооры был берет.
В четверг, 29 января, в полицию поступила информация, что Анналоора замечена в Таллинне вместе со сверстниками, но встретиться с ней не удалось.
Полиция по-прежнему просит всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.