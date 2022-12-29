ЧП и криминал
29.12.2022, 17:03

Полиция просит помощи в поисках: пропавшую 15-летнюю Анналоору видели в Таллинне.

 
Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.
Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поиске 15-летней Анналооры. В субботу, 24 декабря в полдень девушка вышла из дома в Таллинне, а ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Анналоор была одета в темно-коричневую кожаную куртку, на ней были черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки на толстой подошве. У нее черные волосы до плеч с рыжими прядями. На голове у Анналооры был берет.

В четверг, 29 января, в полицию поступила информация, что Анналоора замечена в Таллинне вместе со сверстниками, но встретиться с ней не удалось.

Полиция по-прежнему просит всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.

RusDelfi
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