Полиция просит помощи в поисках: пропавшую 15-летнюю Анналоору видели в Таллинне.

Анналоор была одета в темно-коричневую кожаную куртку, на ней были черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки на толстой подошве. У нее черные волосы до плеч с рыжими прядями. На голове у Анналооры был берет.

В четверг, 29 января, в полицию поступила информация, что Анналоора замечена в Таллинне вместе со сверстниками, но встретиться с ней не удалось.

Полиция по-прежнему просит всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.