25.12.2022, 14:26
Полиция ищет 15-летнюю Анналоору, пропавшую в Таллинне.(5)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поиске 15-летней Анналооры. Вчера в полдень девушка вышла из дома в Таллинне, а ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Анналоор была одета в темно-коричневую кожаную куртку, на ней были черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки на толстой подошве. У нее черные волосы до плеч с рыжими прядями. На голове у Анналооры был берет.
Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.