ЧП и криминал
25.12.2022, 14:26

Полиция ищет 15-летнюю Анналоору, пропавшую в Таллинне.

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Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.
Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поиске 15-летней Анналооры. Вчера в полдень девушка вышла из дома в Таллинне, а ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Анналоор была одета в темно-коричневую кожаную куртку, на ней были черные брюки с расклешенным низом и темные ботинки на толстой подошве. У нее черные волосы до плеч с рыжими прядями. На голове у Анналооры был берет.

Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.

Полиция просит всех, кто после исчезновения Анналооры видел ее или знает ее местонахождение, позвонить по номеру 112.

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