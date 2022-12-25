Удар кулаком в качестве рождественского подарка. За два дня в полицию поступило около сотни заявлений о домашнем насилии

„К сожалению, мы снова наблюдаем, что во время Рождества насилие чаще обычного, происходит в стенах родного дома. За последние два дня в полицию поступило около сотни сообщений о домашнем насилии, что намного больше средних показателей“, – расказал Таго Трей Delfi.

„Хорошо, что часто мы получаем сообщения о домашнем насилии, например, от соседей или прохожих. Насилие никогда не является внутрисемейными делами, и очень хорошо, что люди вмешиваются и вызывают полицию“, – отметил Трей. „К сожалению, жертва часто ни психически, ни физически не в состоянии, для того, чтобы позвать на помощь. У детей также нет возможности защитить себя от домашнего насилия. Для них травмирующим является и физическое насилие над ними, и даже тот факт, что они вынуждены быть свидетелями насилия в своем доме“.

Ситуация на дорогах в последние два дня была лучше, чем обычно. „В пятницу произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 28-летний мужчина. Он на BMW съехал с дороги и врезался в столб. По предварительным данным, перед аварией водитель совершал опасные маневры на дороге. Других серьезных происшествий на Рождество больше не было, и мы надеемся, что и не будет“.

Трей добавил, что в праздничные дни на дорогах патрулирует больше экипажей полиции, чем обычно, поскольку движение на дорогах более интенсивное, а дорожные условия оставляют желать лучшего. „Большинство водителей хоть и ответственные участники дорожного движения, но, к сожалению, мы замечаем, что чем больше мы проверяем, тем больше нарушителей выявляем. Таким образом, за два дня мы отстранили от вождения 61 водителя в состоянии алкогольного опьянения и четырех водителей с подозрением на наркотическое опьянение.

Трей упомянул, что во время праздников обязательно стоит проследить за тем, чтобы ваши близкие не садились за руль после распития алкоголя. „Никто из нас не хочет заканчивать рождественские каникулы трагическими новостями“.