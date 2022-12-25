ФОТО | Эстонские звезды спорта в праздничном настроении
Праздники в самом разгаре, и эстонские звезды спорта поделились рождественской радостью в социальных сетях.
Лыжница-фристайлер Келли Силдару, которая завоевала для Эстонии олимпийскую медаль в 2022 году, опубликовала фотографию с рождественским поздравлением с Ратушной площади.
Отт Тянак, ставший чемпионом мира по автомобильным ралли 2019 года, опубликовал рождественское поздравление вместе со своей женой Яникой.
Мартин Ярвеоя, штурман Тянака, опубликовал фото со своей семьей радом с рождественской елкой.
Анетт Контавейт, которая поднялась на второе место в мировом рейтинге среди теннисисток в этом году, отметила свой день рождения в канун Рождества. 24 декабря Контавейт исполнилось 27 лет. Поздравляем!
Кармен Бруус, которая в этом году стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту до 20 лет, опубликовала рождественские поздравления с тренировочного зала.
Кристин Таттар, которая в этом году стала чемпионкой мира по диск-гольфу, опубликовала рождественское поздравление вместе с семьей.