Цены на газ в Европе упали ниже довоенного уровня: что стало причиной

Текущие прогнозы погоды показывают, что к концу года температура в Европе будет выше нормы, что приведет к дальнейшему снижению цен.

Газ продолжает отбираться из европейских подземных хранилищ, которые в настоящее время заполнены на 86% и составляют примерно 94 млрд кубометров. Скорость изъятия в настоящее время составляет около 450 млн кубометров в сутки, что более чем на 100 млн кубометров в сутки ниже, чем неделю назад.

Заполненность хранилищ в Великобритании составляет 68%, во Франции - 84%, а в Германии - 87%.

Что касается СПГ, Европа продолжает импортировать значительные объемы. На прошлой неделе валовой импорт СПГ в Европу достиг 3,08 млн тонн, причем основными покупателями стали Франция, Великобритания и Испания.

Франция по-прежнему остается крупнейшим импортером СПГ в Европе: на прошлой неделе было импортировано в общей сложности 0,72 млн тонн СПГ. 21 декабря Германия приняла первое СПГ-судно Seapeak Hispania на завод по регазификации, что создает дополнительные возможности для снижения цен.

Даже после закрытия Freeport США продолжают оставаться крупнейшим экспортером СПГ в Европе, отправив на прошлой неделе более 1,16 млн тонн.

Европейская комиссия 19 декабря согласилась ограничить цены на газ на уровне 180 евро/МВтч с 15 февраля 2023 года. Ограничение будет введено, когда цены TTF в начале месяца превысят 180 евро/МВтч в течение трех дней подряд и на 35 евро/МВтч превысят цену СПГ.

Ограничение значительно выше, чем текущая форвардная цена на TTF и вряд ли будет активировано, но защитит европейских потребителей от резких скачков цен, наблюдавшихся ранее в этом году.

Учитывая, что предел был установлен значительно выше, чем текущие цены на газ, это не приведет к сокращению предложения или увеличению дефицита газа в Европе.

С начала сентября стоимость газа в Европе примерно упала в три раза. Тогда газ рекордно подорожал после остановки Россией, а затем подрыва газопровода „Северный поток“. Снижению цен способствовал рекордный за последние годы уровень заполненности газовых хранилищ, а также стабильные поставки сжиженного природного газа.