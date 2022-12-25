Благородный поступок. Эстонская сеть кафе построила за свой счет жилье для украинских военных беженцев

Скоро исполнится год с той трагической ночи, когда Россия сбросила на Украину первые бомбы. Началась война, и во время массового побега многие нашли убежище в том числе в Эстонии. Сеть отечественных кофеен Reval Cafe не могла равнодушено смотреть на тяжелую ситуацию со стороны и сделала все возможное, чтобы помочь людям. Они соорудили пристанище для военных беженцев, где могли остановиться те, кто выехал из эпицентра войны.

Несколько украинцев уже много лет работают в Reval Cafe. Однако с началом войны сюда бежали и члены их семей. „Мы хотели как-то помочь им, и, поскольку у нас была большая территория, мы начали работать над тем, чтобы у беженцев было первичное место остановки“, – рассказал один из владельцев Reval Café Ренэ Трейфелдт.

Началась интенсивная работа по строительству жилых помещений. „Кровати, кухни, стиральные машины, умывальники… Мы строили все на свои деньги. Те, у кого была возможность, покупали постельное белье сами, а те, у кого ее не было – о тех мы позаботились “, – заметил Трейфельдт.

Наша жилплощадь вмещает примерно 20 человек, и комнаты по сей день полны. Им не нужно платить за аренду, только за коммунальные услуги. „Там у них есть отдельные жилые помещения и общая кухня, а также душевые“, – описывал Трейфелдт. Он добавил, что в среднем люди остаются там на два-три месяца, потому что главное желание беженцев – найти собственное жилье. „При необходимости мы также помогали договариваться с владельцами квартир или маклерами.“

От учителей до банковских служащих

Сегодня в Reval Cafe работает около 40 украинцев, некоторые из них начали работать после начала войны. Трейфелдт ценит тот факт, что государство поддержало обучение этих людей. „Так вышло, что работа этих людей, сопровождается дополнительными часами для всех работников. Потому что они никогда не работали в этой сфере. Они школьные учителя, банковские сотрудники. Они приезжали сюда не на заработки“.

В основном беженцы работают в кафе, некоторые еще и на производстве. „Положительным является то, что молодежь выучила эстонский язык и уже может работать в сфере обслуживания“, – сказал в заключение Трейфелдт.