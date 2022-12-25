Шведский сетевой оператор прогнозирует обвал цен на электроэнергию в Финляндии

Согласно прогнозу, среднегодовая цена упадет до шести центов за киловатт-час уже в следующем году. В последующие годы ожидается еще большее снижение.

Причиной падения цен является, прежде всего, сильный рост ветроэнергетики.

Согласно статистике управляющей электросетями компании Fingrid, мощности производства ветровой энергии уже увеличились в этом году с 3 000 мегаватт до более 5 000 мегаватт. По прогнозам Fingrid, к 2027 году мощности вырастут более чем в два раза.

Директор Управления по энергетике Антти Паананен считает прогноз шведом достоверным.

„Это, безусловно, означает, что Финляндия вскоре может стать самодостаточной в плане производства электроэнергии“, – говорит Паананен.

О прогнозе шведского сетевого оператора ранее сообщило издание Kauppalehti.

Цены на электроэнергию колеблются

Электроэнергия дешевеет, но в то же время производство становится более неопределенным. Стабильные цены уходят в прошлое.

Это связано с тем, что энергия ветра очень чувствительна к погодным условиям, и ее производство может сильно колебаться даже в течение одного дня. В безветренные дни, вероятно, придется полагаться на импортную электроэнергию.

„Иногда объемы вырабатываемого электричества большие, но в безветреные дни цена может резко взлететь“, – отмечает Юкка Лескеля, исполнительный директор Ассоциации энергетической промышленности Финляндии (Energiateollisuus ry).