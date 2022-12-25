Убытки на сотни тысяч: любимый отечественный производитель соков жалуется на трудности(1)
Производитель соков Largo – один из самых известных отечественных брендов. Его продукция уже много лет пополняет прилавки Эстонии, но надолго ли, задается вопросом Ärigeenius.
Largo AS занимается производством соков и нектаров на протяжении десятилетий, а точнее с 1992 года. Однако финансовые отчеты и другие показатели указавают на то, что спустя три десятилетия компания достигла довольно сложного финансового положения.
Между тем уже какое-то время убытки доходят до сотен тысяч. Член правления компании Largo объяснил ситуацию лаконично и сослался на кризисы.
На сайте Largo рекламируется, что фирма продолжает делать нектары, соки и кисели. В настоящее время они производятся компанией на заводе в городе Выхма. Производитель соков, который работает уже много лет, претерпел также большие изменения в недавнем прошлом.
А именно, в 2020 году вся компания со всеми производственными мощностями и активами перешла в собственность инвестиционной компаниии Thule Capital. План, который к тому моменту уже зрел несколько лет, был отложен из-за коронавируса, но все же был реализован в надежде на инвестиции и на то, чтобы дать заводу новую жизнь.
Подробней читай в Ärigeenius