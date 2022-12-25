25.12.2022, 09:28
ФОТО | Пропала в Рождество. Жизнь 29-летней девушки из Пайде может быть в опасности(1)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 29-летней Мерилин, которая может находиться в Пайде или его окрестностях.
Последний раз девушку видели сегодня в 4 часа утра в центре Пайде. Так как она может находиться в неадекватном состоянии, то ее жизни может угрожать опасность.
Рост Мерилин 175 см. На ней надеты темно-серая зимняя куртка до колен, светлая спортивная кофта, светло-коричневые штаны и зимние сапоги.
Полиция просит связаться с ними по номеру 112.