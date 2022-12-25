ЧП и криминал
25.12.2022, 09:28

ФОТО | Пропала в Рождество. Жизнь 29-летней девушки из Пайде может быть в опасности

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Politsei palub kõigil, kes on Merlinit alates kadumise ajast näinud või teavad tema võimalikku asukohta, helistada numbril 112.
Politsei palub kõigil, kes on Merlinit alates kadumise ajast näinud või teavad tema võimalikku asukohta, helistada numbril 112.
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 29-летней Мерилин, которая может находиться в Пайде или его окрестностях.

Последний раз девушку видели сегодня в 4 часа утра в центре Пайде. Так как она может находиться в неадекватном состоянии, то ее жизни может угрожать опасность.

Рост Мерилин 175 см. На ней надеты темно-серая зимняя куртка до колен, светлая спортивная кофта, светло-коричневые штаны и зимние сапоги.

Полиция просит связаться с ними по номеру 112.

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