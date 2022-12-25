25.12.2022, 08:20
ВИДЕО | В результате зимней бури в США погибли более 20 человек(7)
ФОТО: | REUTERS
Большинство смертей связаны с ДТП, произошедшими на оледеневших или заснеженных дорогах. В Мичигане скончалась 82-летняя, которую обнаружили в снегу рядом с домом престарелых. Женщину доставили в больницу, но спасти ее медикам не удалось.
Без света временно оставались свыше 1,6 миллиона домохозяйств, большинство - на восточном побережье США. Многие американские штаты объявили чрезвычайное положение. По данным сайта FlightAware, 23 декабря было отменено почти 6000 авиарейсов, 24 декабря - порядка 3000.
Метеослужба США назвала нынешнюю непогоду „исторической“. Температура местами опускалась до минус 48 градусов по Цельсию