ВИДЕО | В результате зимней бури в США погибли более 20 человек

Большинство смертей связаны с ДТП, произошедшими на оледеневших или заснеженных дорогах. В Мичигане скончалась 82-летняя, которую обнаружили в снегу рядом с домом престарелых. Женщину доставили в больницу, но спасти ее медикам не удалось.