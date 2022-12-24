В Беларуси составили „черный список“ футболистов, критикующих Лукашенко

Министерство спорта, старательно поддерживающее режим Лукашенко, вместо развития отрасли занимается составлением списка нежелательных лиц и составили перечень из по меньшей мере 49 имен футболистов, которым хотят запретить работать на территории страны, сообщает Трибуна беларусь.

Большинство из них попало в „черный список“ из-за того, что в 2020 году записало видео с призывом прекратить насилие во время митингов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Среди них, в частности, полузащитник БАТЭ Станислав Драгун, который стал вторым лучшим футболистом на родине по итогам 2022-го.

Есть и те, кто после выступления против насилия выступили в поддержку режима Александра Лукашенко, но все равно попали в „черный список“, как Александр Сачивко из минского „Динамо“.

Также в списке Дмитрий Бессмертный из БАТЭ, который подписался в поддержку режима Лукашенко и не выступал против насилия. И даже те, кто публично молчал о выборах и репрессиях, как Юрий Остроух из „Слуцка“ и Дмитрий Алисейко из „Островца“. В список попал даже бывший врач „Торпедо-БелАЗ“ и национальной футбольной сборной Андрей Ясюкевич, хотя ни о каких его высказываниях против режима неизвестно.