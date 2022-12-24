ФОТО | Дочь Пеле о состоянии футбольной легенды: Мы все еще здесь, боремся и верим

82-летний Пеле лечится в больнице от рака, проблем с почками и сердцем. Кели Насименто, дочь легенды, в канун Рождества опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она обнимает своего отца.

„Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе“, – написала Кели Насименто в соцсетях.

В среду вечером больница Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что состояние Пеле, который борется с раком толстой кишки, снова ухудшилось. По словам представителей больницы, рак развился дальше и все больше влияет на работу почек и сердца.

Дочери Пеле, Келли Кристина Насименту и Флавия Арантес, объявили, что их отцу лучше провести Рождество в больнице.

Пеле был госпитализирован в ноябре из-за ухудшения состояния здоровья. Позднее появилась информация о том, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать результат, однако 12 декабря стало известно, что состояние легендарного футболиста улучшилось.

В минувшее воскресенье Пеле поздравил аргентинца Лионеля Месси и его товарищей по команде с победой на чемпионате мира. „Поздравляю Аргентину. Диего Марадона, наверное, улыбается“, — написал тогда Пеле в социальных сетях.

Легендарный бразильский нападающий Пеле — единственный футболист, выигравший чемпионат мира трижды (1958, 1962 и 1970). Всего за свою блестящую карьеру он забил 1270 голов в 1363 матчах, что также является действующим мировым рекордом.