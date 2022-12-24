ВИДЕО | В Париже вспыхнули протесты после смертельной стрельбы по курдскому культурному центру

Курдские активисты, члены левых и антирасистских групп вышли на акцию протеста в Париже в субботу, 24 декабря, после того, как в курдском культурном центре были убиты трое человек.

Накануне представитель Курдского демократического совета во Франции (CDKF) Ажи Пола (Agit Polat) назвал нападение „политическим убийством“ и „террористической атакой“, возложив ответственность за нее на президента Турции Реджепа Тайип и „турецкое государство“. Вскоре после убийства в районе курдского центра начались стихийные протесты курдской общины, которые переросли в столкновения с полицией.

Префект парижской полиции Лоран Нуньес сообщил, что 24 декабря по просьбе президента Эмманюэля Макрона и министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена примет лидеров курдской общины. В этот же день протестующие собрались на площади Республики.

В результате атаки трое погибли, четверо ранены

В пятницу, 23 декабря, вблизи курдского культурного центра 69-летний мужчина застрелил трех человек и ранил еще четверых. По словам очевидцев и местных властей, стрелявший напал на курдский культурный центр, ресторан и парикмахерскую, расположенные в 10-м округе Парижа.

Предполагаемый преступник - гражданин Франции - задержан. Ранее он дважды совершал попытки убийства. Газета Le Parisien пишет, что в прошлом году он с саблей в руках напал на лагерь для мигрантов, ранив нескольких человек, за что был приговорен к лишению свободы. После освобождения в середине декабря он находился под наблюдением правоохранительных органов.

Полиция проверят версию с убийством на почве расизма

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в день убийства заявил, что преступник „явно хотел напасть на иностранцев“, подчеркнув, что точный мотив мужчины, которого он назвал преступником-одиночкой, неизвестен. Теперь следствие рассматривает версию с преступлением на почве расизма, уточняет AP. Нападавший уже признался полиции, что он расист, сообщает агентство AFP 24 декабря со ссылкой на источник.

Президент Франции Эммануэль Макрон спустя несколько часов после атаки написал в Twitter: „Курды Франции подверглись гнусной атаке в сердце Парижа. Мои мысли с людьми, которые борются за свою жизнь, с их семьями и близкими. Благодарю силы безопасности за их храбрость и хладнокровие“.