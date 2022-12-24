Жуткие кадры: Россия обстреляла центр Херсона, есть погибшие и раненые

„Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как „чувствительный контент“. Но это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев“, - предположил президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал кадры из Херсона.

„Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем“, – заявил Зеленский.

Президент показал последствия российской атаки, в результате которой погибли как минимум пять человек, 35 ранены, 16 из которых в тяжелом состоянии.

Вчера территорию Херсонщины обстреляли 74 раза, сообщает ОВА. Были попадания в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.

Убито 5 мирных граждан, 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу в тяжелом состоянии.