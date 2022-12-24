Овечкин опередил Хоу и стал вторым снайпером в истории НХЛ

Перед матчем с „Виннипег Джетс“ у Овечкина было 800 шайб, у Хоу — 801, пишет РБК.



Овечкин оформил дубль (19-я и 60-я минуты), сделал результативную передачу и был признан первой звездой матча. „Вашингтон“ победил со счетом 4:1.

Теперь на счету 37-летнего Овечкина 802 гола и 649 передач в 1310 матчах.



Рекордсменом лиги по голам является канадец Уэйн Гретцки (894).



Капитан „Вашингтона“ открыл счет в домашнем матче в 71-й раз в карьере, догнав Хоу по этому показателю. Больше таких голов только у чеха Яромира Ягра (76).



После 30 лет Овечкин забил 326 голов — это седьмое место в лиге по этому показателю.



Голкипер „Виннипега“ Давид Риттих стал 166-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ.



Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, он является обладателем Кубка Стэнли с „Вашингтоном“ и трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

Главный тренер „Кэпиталз“ Питер Лавиолетт, обращаясь к Овечкину, сказал, что это „невероятная честь“ — наблюдать за его игрой, и поздравил его от имени всей команды.



„Я всегда говорю, что без вас, парни, я бы не добрался до этих цифр. Это очень особенный момент. Нет, я не плачу сейчас, — сказал Овечкин, дотронувшись до глаз и сделав глубокий вдох. — Люблю вас, ребята, спасибо“.









