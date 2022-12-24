В уголовном деле Артура Айбетова фигурирует и хранение детского порно

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе Пыхьяской окружной прокуратуры.

„Артура Айбетова обвиняют в том, что она снова приобрел и хранил фото- и видеофайлы, на которых изображены лица, не достигшие 14-летнего возраста, в порнографических или эротических ситуациях, и лица, не достигшие 18-летнего возраста, в порнографических ситуациях. Также он снова пытался сексуально соблазнить лиц моложе четырнадцати лет“, - сообщили в пресс-службе.

Судебное следствие по его уголовному делу начнется в конце января. Харьюский уездный суд объявил предстоящий процесс закрытым.

Ранее Артур Айбетов уже наказывался в уголовном порядке за сексуальные преступления против детей, изготовление и хранение детского порно.

С лета 2018 года он находился на свободе, 21 октября 2022 года Айбетов был задержан по подозрению в совершении новых преступлений. Начиная с этой даты, он находится под стражей.