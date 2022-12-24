ФОТО | Поздравляем! Анетт Контавейт празднует день рождения. Кто еще из спортсменов родился в канун Рождества?
В канун Рождества лучшей теннисистке Эстонии Анетт Контавейт исполняется 27 лет. Поздравляем! Какие еще известные спортсмены родились в этот день?
Известных эстонских спортсменов, родившихся 24 декабря немного и помимо Анетт можно упомянуть украинскую семиборку Ларису Нечепорук, родившуюся в Рождество 1970 года, которая с 2002 года представляла Эстонию, прыгуна в тройной и в длину Януса Уудмяэ (1980) и гимнасток, сестр-близняшек Ольгу и Викторию Богданову (1994).
Из числа лучших спортсменов мира в канун Рождества родились: немецкий конькобежец и двукратный чемпион Олимпийских игр Эрхард Келлер (1944 г.), советский эстонский конькобежец и олимпийский чемпион Антс Антсон (1938 г.), Тимо Ютила (1963 г.), ставший чемпион мира в составе сборной Финляндии по хоккею с шайбой в 1995 году, Теодор Гебре Селассие, бывший футболист сборной Чехии (1986 год) и лучший спринтер США Уоллас Спирмон (1984 год).
Поздравляем Анетт Контавейт и всех сегодняшних именинников!