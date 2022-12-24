WSJ: От Путина скрывают плохие новости, он готов к многолетней войне и хочет победы любой ценой

Журналисты издания утверждают, что их выводы основаны на нескольких месяцах общения с действующими и отставными функционерами и разведчиками в России и на Западе, а также с „людьми, близкими к Кремлю“.

„Все они в целом рисуют картину изолированного от мира руководителя, не способного или не желающего поверить, что Украина способна успешно сопротивляться, - пишет газета. - У президента, похоже, очень ограниченное представление о реальном положении вещей“.

По данным источников WSJ, Путин получает письменную сводку с фронта каждое утро, однако, во-первых, акцент в ней всегда делается на успехах, а неудачи сглаживаются, а во-вторых, она порой запаздывает на несколько дней, поскольку проходит через фильтры ФСБ, Совета безопасности и лично его главы Николая Патрушева, прежде чем попасть на завтрак к Путину.

Американцы, со своей стороны, пытаются достучаться до Кремля и потому поддерживают контакты с российскими представителями ежедневно, однако им все сложнее найти в окружении Путина собеседников, не зараженных путинским видением мира, в котором Запад пытается расчленить Россию, а Путин завоеванием соседних стран восстанавливает ее былое величие и историческую справедливость, пишет газета со ссылкой на неназванных чиновников в США.

Некоторые ближайшие соратники Путина, как тот же Патрушев, настроены даже решительнее российского президента, говорят они.

В последнее время Путин чуть больше стал интересоваться реальной картиной войны, однако „он по-прежнему окружен администрацией, которая поддерживает в нем убежденность в том, что Россия победит, несмотря на все человеческие и экономические потери“, цитирует газета неназванных „осведомленных собеседников“.

Все это досужие домыслы, отвечает пресс-секретарь Путина. „Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности“, - цитирует WSJ комментарий Дмитрия Пескова.