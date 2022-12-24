На США обрушился „циклон-бомба“ с арктическими ветрами и морозами под минус 45

Во вторник холодная погода пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток. Синоптики ожидают, что в пятницу шторм превратится в так называемый взрывной циклон (он же „циклон-бомба“) - природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, а атмосферное давление стремительно падает.

Самый сильный удар шторма должен прийтись на центральную и северо-восточную части США, но морозы уже добрались даже до южного штата Техас, где на улицах остаются множество нелегальных мигрантов, попавших в Соединенные Штаты через мексиканскую границу. Благотворительные организации помогают искать для них убежище.

„Это, вероятно, самый холодный день, который я когда-либо испытывал здесь, в Нэшвилле“, - сказал Райан Лампа, генеральный директор организации People Loving Nashville, который живет в городе более 20 лет.

В Нэшвилле, столице штата, корреспондент Би-би-си поговорил с главой благотворительной организации, помогающей бездомным, который сказал, что таких морозов в городе никогда не было.

Мэр Мемфиса, штат Теннесси, объявил чрезвычайное положение, заявив, что плохая погода представляет серьезную угрозу общественной безопасности. Здесь тоже заморозки и отключения электричества.

Жители штата Северная Каролина испытывают наибольшее количество отключений. Там без электричества остались 175 тыс. человек, за ними следует Вирджиния (152 тыс).

По данным PowerOutage.US, электричества лишилось почти 1,5 млн, причем больше всего пострадали восточные штаты.

Сильные снегопады привели к отмене более пяти тысяч авиарейсов, и ухудшающиеся прогнозы означают, что многие американцы не смогут осуществить свои рождественские планы. Циклон уже привел к серьезным перебоям с электроэнергией.

По его данным, к вечеру четверга предупреждения о плохой погоде были объявлены уже в 48 штатах, охватывая территорию проживания порядка 200 миллионов человек (почти две трети населения США).

В некоторых штатах уже зафиксированы необычно сильные морозы. Погодные условия в ближайшие выходные побьют рекорды, подчеркивает Национальное метеобюро США (NWS).

Циклон принесет с собой сильные метели, особенно в восточной части страны, предупреждает NWS, а мощность снегопадов может достигнуть 1,25 см в час.

„Это не как снежный день из вашего детства, это серьезно“, - сказал в четверг президент США Джо Байден.

Грядущее Рождество может стать самым холодным в стране за последние три десятилетия, считают синоптики.

В четверг вечером температура уже опустилась ниже нуля на юге Техаса. Ожидается, что холодная ветреная погода распространится вплоть до мексиканской границы, и ночные морозы могут ждать даже Флориду.

Раз в несколько десятилетий

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к концу этой недели в некоторых районах страны температура опустится до отметки -45 градусов по Цельсию (-49 по Фаренгейту).

„Если не принять мер предосторожности, холодный ветер такой силы [при такой температуре] может вызвать обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть“, - говорится в предостережении метеорологов.

Синоптики утверждают, что такая погода случается раз в несколько десятилетий.

„У нас была прекрасная неделя с минимальными перебоями во время Дня благодарения, - сказал министр транспорта США Пит Баттиджиг в среду в интервью каналу MSNBC. - К сожалению, в Рождество все будет по-другому“.

Шторм уже дал о себе знать в регионе, включающем в себя штаты Вайоминг, Колорадо и Миннесоту.

За 12-часовой период полиция, патрулирующая дороги Вайоминга, получила 787 звонков о помощи и зафиксировала 104 дорожных аварии.

В штате Южная Дакота сотрудники спасательных служб сообщили, что пытаются расчищать дороги от обильного снежного покрова и сугробов, глубина которых в отдельных местах достигает трех метров.

Вдобавок к проблемам на дорогах власти опасаются перебоев с электроэнергией. Некоторые компании уже призывают своих клиентов поменьше отапливать дома.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в преддверии шторма объявила режим чрезвычайной ситуации.