Не успели приобрести подарки? Смотрите, как работают магазины в праздничные дни
В то время как сеть Rimi решила сократить часы работы на Рождество, то Prisma продлила их.
График работы магазинов Rimi в праздничные дни
24 декабря магазины Rimi закроются в 19:00.
25 декабря магазины Rimi открываются в 10:00 и закрываются в 20:00.
26 декабря магазины Rimi откроются в 10:00 и закроются в 22:00, как обычно.
31 декабря магазины Rimi откроются в обычном режиме, но закроются либо в 20, либо в 9 часов вечера.
1 января магазины Rimi открываются в 12:00 и закрываются в 20:00.
График работы магазинов Lidl в праздничные дни
Магазины Lidl работают в обычном режиме в рождественские праздники: 24, 25 и 26 декабря с 8:00 до 22:00.
31 декабря магазины Lidl работают до 20:00.
1 января магазины Lidl откроются в 11:00.
График работы магазинов Selver в праздничные дни
24 декабря все магазины Selver закроются в 19:00.
25-26 в декабре магазины Selver работают с 10:00 до 22:00*
31 декабря магазины Selver работают с 10:00 до 20:00.
1 января магазины Selver работают с 12:00 до 22:00.*
*Jõgeva, Põltsamaa, Valga и Põlva Selver закрываются в 21:00.
Sepapaja Selver закрыт на Рождество и Новый год.
График работы магазинов Prisma в праздничные дни
24 и 31 декабря Lasnamäe, Sikupilli, Mustamäe, Vanalinna, Narva и Sõbra Prisma открыты круглосуточно и без выходных. Rocca al Mare, Annelinna, Kristiine и Rapla Prisma открыты с 8:00 до 21:00; Tiskre, Linnamäe, Maardu и Roo Prisma открыты с 7:00 до 21:00.
1 января Lasnamäe, Sikupilli, Mustamäe, Vanalinna, Narva и Sõbra Prisma открыты круглосуточно и без выходных; все остальные Prisma открыты с 12 до 23.
График работы магазинов Maxima в праздничные дни
24 декабря магазины Maxima работают до 20:00.
25 декабря магазины Maxima откроются в 10:00.
26 декабря магазины Maxima будут работать в обычном режиме.
31 декабря магазины Maxima работают до 20:00.
1 января магазины Maxima откроются в 12:00
Coop
Специалист по коммуникации Coop Маарья сказала, что в сети 320 магазинов, время их работы зависит от того, где находится магазин. „Насколько будет сокращено время работы того или иного магазина, зависит от конкретного кооператива (Coop состоит из кооперативов - прим. ред.) и конкретного магазина“, - сказала она.