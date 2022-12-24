Не успели приобрести подарки? Смотрите, как работают магазины в праздничные дни

График работы магазинов Rimi в праздничные дни

1 января магазины Rimi открываются в 12:00 и закрываются в 20:00.

31 декабря магазины Rimi откроются в обычном режиме, но закроются либо в 20, либо в 9 часов вечера.

26 декабря магазины Rimi откроются в 10:00 и закроются в 22:00, как обычно.

25 декабря магазины Rimi открываются в 10:00 и закрываются в 20:00.

График работы магазинов Lidl в праздничные дни

Магазины Lidl работают в обычном режиме в рождественские праздники: 24, 25 и 26 декабря с 8:00 до 22:00.

График работы магазинов Selver в праздничные дни

25-26 в декабре магазины Selver работают с 10:00 до 22:00*

24 декабря все магазины Selver закроются в 19:00.

График работы магазинов Prisma в праздничные дни

1 января Lasnamäe, Sikupilli, Mustamäe, Vanalinna, Narva и Sõbra Prisma открыты круглосуточно и без выходных; все остальные Prisma открыты с 12 до 23.

24 и 31 декабря Lasnamäe, Sikupilli, Mustamäe, Vanalinna, Narva и Sõbra Prisma открыты круглосуточно и без выходных. Rocca al Mare, Annelinna, Kristiine и Rapla Prisma открыты с 8:00 до 21:00; Tiskre, Linnamäe, Maardu и Roo Prisma открыты с 7:00 до 21:00.

График работы магазинов Maxima в праздничные дни

Coop

Специалист по коммуникации Coop Маарья сказала, что в сети 320 магазинов, время их работы зависит от того, где находится магазин. „Насколько будет сокращено время работы того или иного магазина, зависит от конкретного кооператива (Coop состоит из кооперативов - прим. ред.) и конкретного магазина“, - сказала она.