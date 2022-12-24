Новости Эстонии
24.12.2022, 09:30

Директор канцелярии президента получил к Рождеству солидную денежную премию

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ФОТО: Patrick Thomas | Shutterstock

Президент Эстонии Алар Карис выписал премию в размере 2950 евро главе своей канцелярии Пеэпу Яхило, передает RusERR.

В приказе президента отмечено, что Яхило премирован за хорошие достижения в своей работе во втором полугодии 2022 года.

Пеэп Яхило возглавил канцелярию президента в октябре 2021 года.

Размер должностного оклада Яхило, по данным на 1 апреля, составлял 4400 евро в месяц.

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