24.12.2022, 09:30
Директор канцелярии президента получил к Рождеству солидную денежную премию(4)
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Президент Эстонии Алар Карис выписал премию в размере 2950 евро главе своей канцелярии Пеэпу Яхило, передает RusERR.
В приказе президента отмечено, что Яхило премирован за хорошие достижения в своей работе во втором полугодии 2022 года.
Пеэп Яхило возглавил канцелярию президента в октябре 2021 года.
Размер должностного оклада Яхило, по данным на 1 апреля, составлял 4400 евро в месяц.