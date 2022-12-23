Работа и родительские права: есть ли преимущества у родителей маленьких детей?
На что по закону имеет право родитель, у которого маленький ребенок или несколько детей? Выясняла „МК-Эстония“.
1. Отпуск по уходу за ребенком
Каждый из родителей имеет право на отпуск по уходу за ребенком в десять рабочих дней на одного ребенка до достижения им 14 лет. Если у родителя несколько детей, родитель имеет право использовать как максимум 30 календарных дней отпуска по уходу за ребенком в течение одного календарного года. Если один из родителей ребенка умер или в регистре народонаселения отсутствует запись об отце ребенка, родитель имеет право на отпуск по уходу за ребенком до 20 рабочих дней на одного ребенка до достижения ребенком возраста 14 лет. За один календарный год разрешается использовать не более 30 календарных дней (ч. 1 и 2 ст. 63 ЗТД) .
В отличие от основного отпуска неиспользованные дни отпуска по уходу за ребенком не подлежат компенсации по окончании трудовых отношений. Таким образом, если работник желает использовать все имеющиеся дни отпуска по уходу за ребенком до прекращения трудовых отношений, он может сделать это, соблюдая установленные сроки уведомления об использовании отпуска по уходу за ребенком и подав заявление через самообслуживание Департамента социального страхования.
При этом обращаем внимание на то, что если все дни отпуска по уходу за ребенком были использованы на одного ребенка, то они не обновляются ни в течение календарного года, ни при смене работодателя.
2. Дополнительная защита при сокращении
Законом установлены ограничения на сокращение в случае, если работник воспитывает ребенка в возрасте до трех лет. Согласно ЗТД статье 89 часть 5, при отказе от трудового договора в связи с сокращением преимущественное право остаться на работе имеет представитель работников и работник, воспитывающий ребенка в возрасте до трех лет. Это означает, что если с работником на одной и той же позиции/должности есть другие работники (например несколько продавцов), у которых нет детей до 3 лет, то необходимо сократить кого-то из них. Если же на этой должности, что исполняет работник, нет больше других работников, тогда применение сокращения возможно несмотря на то, что у работника ребенок до 3 лет.
3. Право требовать основной отпуск в подходящее время
Право требовать основной отпуск в подходящее время имеют, например, родитель, воспитывающий ребенка в возрасте до семи лет, и родитель, воспитывающий ребенка в возрасте от семи до десяти лет – во время школьных каникул ребенка.