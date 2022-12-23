Работа и родительские права: есть ли преимущества у родителей маленьких детей?

1. Отпуск по уходу за ребенком

Каждый из родителей имеет право на отпуск по уходу за ребенком в десять рабочих дней на одного ребенка до достижения им 14 лет. Если у родителя несколько детей, родитель имеет право использовать как максимум 30 календарных дней отпуска по уходу за ребенком в течение одного календарного года. Если один из родителей ребенка умер или в регистре народонаселения отсутствует запись об отце ребенка, родитель имеет право на отпуск по уходу за ребенком до 20 рабочих дней на одного ребенка до достижения ребенком возраста 14 лет. За один календарный год разрешается использовать не более 30 календарных дней (ч. 1 и 2 ст. 63 ЗТД) .

В отличие от основного отпуска неиспользованные дни отпуска по уходу за ребенком не подлежат компенсации по окончании трудовых отношений. Таким образом, если работник желает использовать все имеющиеся дни отпуска по уходу за ребенком до прекращения трудовых отношений, он может сделать это, соблюдая установленные сроки уведомления об использовании отпуска по уходу за ребенком и подав заявление через самообслуживание Департамента социального страхования.

При этом обращаем внимание на то, что если все дни отпуска по уходу за ребенком были использованы на одного ребенка, то они не обновляются ни в течение календарного года, ни при смене работодателя.

2. Дополнительная защита при сокращении