Благотворительность и пожертвования помогают многодетным семьям лучше встретить Рождество

„Смею предположить, что из-за высокой инфляции и повышения стоимости жизни в этом году подарочный мешок Деда Мороза в многодетных семьях будет скромнее, чем раньше, и люди будут прибегать к изобретательности и давно известным советам по экономии. О сервировке рождественского стола такие семьи думают за полгода, копят и запасаются. А в подарочный мешок попадают вещи, сделанные своими руками, ведь дети все равно радуются подаркам“, - сказала президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

По словам Ааге Ыунап, у многодетных семей в бюджете обычно не хватает средств для исполнения желаний, и в этом случае поддержку оказывает финансовая помощь, которую Союз многодетных семей Эстонии передает им из государственных дотаций и от благотворителей. „В этом году мы также можем раздать многодетным семьям пакеты товаров первой необходимости Procter&Gamble. Это поможет семьям справиться с повседневными расходами и оставит им средства для исполнения желаний. Впрочем, самым большим подарком для многодетных семей всегда является проведенное вместе время и Рождество за общим столом“, - сказала Ыунап.

500 пакетов Procter&Gamble, предназначенных для многодетных семей, были розданы по всей стране. В том числе подарки получили члены Союза многодетных семей Эстонии в Вильяндимаа, Юго-Восточной Эстонии, Рапламаа, Харьюмаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа.

Компания Procter&Gamble также пожертвовала в поддержку многодетных семей 10 000 евро от продажи своей продукции в рамках проходившей в магазинах Selver кампании. К наиболее известным брендам Procter&Gamble относятся, например, Ariel, Lenor, Fairy, Always, Oral-B, Venus и Gillette Fusion. Продукты этих брендов также были включены в пакеты помощи.

Комплектация пакетов, напоминающая бурную деятельность в упаковочном центре гномиков, проходила в Кейла, в помещении организации Lääne-Harju Lasterikkad. В работе также участвовали представители союза из Вильяндимаа, Харьюмаа и Рапламаа.