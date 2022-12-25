Карты разной масти: какие условия по кредитным картам предлагают эстонские банки
Статистика, опубликованная аналитиками Swedbank, показывает, что жители Эстонии стали более активно пользоваться кредитными картами. Несмотря на то, что это удобный способ одолжить у банка деньги, условия у всех кредитных учреждений разные, и запутаться легко. Невнимательное прочтение договора и неразумные траты и вовсе могут загнать владельца кредитной карты в долговую яму, пишет МК-Эстония.
Повышение цен в этом году довольно четко отразилось в росте операций по карточкам клиентов Swedbank. За первые десять месяцев этого года объем операций по дебетовым карточкам частных клиентов Swedbank вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество операций увеличилось на 11%. Объём операций по кредитным карточкам вырос на 23%, а количество транзакций – на 7% по сравнению с концом октября 2021 года. Однако в первые месяцы осени наблюдалось некоторое замедление роста.
Займы растут
Руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла считает, что более быстрый рост операций по кредитным картам может быть одним из опасных признаков того, что потребители еще не начали активно пересматривать свои ежемесячные расходы в контексте чрезвычайно быстрого роста цен, хотя первые коррективы стали заметны уже в осенние месяцы.
„Теплая осень и меры государственной поддержки до сих пор способствовали снижению цен на энергоносители для потребителей, но наступление морозов, вероятно, привнесет изменения и сюда. Поэтому важно, чтобы те, кто может, пересмотрели свои расходы, тщательно обдумали, что необходимо, а что нет. Практически никогда не поздно начать планировать свои расходы“, – отмечает Улла.
Говоря об общей тенденции по всем банкам, глава отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс отмечает, что статистика по кредитным картам, которыми расплачиваются в торговых точках страны, показывает, что их использование на протяжении многих лет было довольно стабильным.
„То же самое можно сказать и об их выпуске, – добавляет Тырс. – Расчет, основанный на статистических данных, также показывает, что средний остаток по кредитной карте существенно не увеличился за последний год. Домохозяйства, как правило, используют имеющиеся сбережения, чтобы справиться с быстрым ростом цен. Об этом свидетельствует и тот факт, что, несмотря на рост займов в последние годы, потребительские кредиты, включая кредитные карты, росли медленнее других“.
Читайте условия
Многие прибегают к кредитным картам, потому что это легкий способ взять у банка деньги в долг. И если отдать этот долг быстро, можно остаться при своих, то есть не заплатить проценты.
„Я завела кредитную карту, потому что живу от зарплаты до зарплаты. Иногда денег не хватает или надо что-то срочно купить. Раньше брала в долг у родственников или близких друзей: возьму, зарплата придет, отдам. Но занимать уже надоело, да и отношения могут испортиться. С кредитной картой удобно, что не надо никого ни о чем просить, а деньги есть в любой момент. Как только зарплата приходит, я пополняю счет“, – делится опытом Ульяна.
При этом условия договора на кредитную карту читают далеко не все. А они отличаются не только приятными бонусами вроде страхования покупок и путешествий, дополнительных скидок или кредитных лимитов.
Так, например, в некоторых картах подразумевается, что кредитный лимит используется при первой возможности и в полном объеме, а потом возвращается равными взносами в течение 12 месяцев. В других картах нужно каждый месяц возвращать кредитный лимит вместе со всеми причитающимися платежами, и в следующем месяце банк будет давать снова такую же сумму. В других картах можно выбрать ежемесячный автоматический возврат в размере от 0 до 100% от кредитного лимита или погашать в удобное время и в удобной сумме.
В некоторых случаях использованную сумму кредита вернуть досрочно невозможно, платежи производятся автоматически в обозначенный день. В других же это сделать можно в любое время.
Кроме того, некоторые банки взимают плату не только за обслуживание карты, но и расчетного счета, а также берут деньги за выпуск карты. А еще существуют пени за просрочки. Эти расходы также нужно учитывать.
Если не прочитать внимательно условия, забыть о каком-то нюансе, очень легко накопить долги.
Одни и те же истории
Как отмечает судебный исполнитель Татьяна Афанасьева, кредитные карты, малые кредиты, быстрые кредиты – это одна из наиболее часто встречаемых причин возникновения задолженностей в так называемом частном секторе, т. е. когда мы говорим о требованиях не в пользу государства или государственных учреждений.
„Само взятие кредита или начало пользования кредитной картой не приводит клиента банка к судебному исполнителю. А вот необдуманность в принятии финансовых решений, халатное отношение к своим финансовым делам и денежным обязательствам могут стать причиной того, что человек становится клиентом не банка, а уже судебного исполнителя, – отмечает Афанасьева. – „Ведь они так легко мне давали кредиты!“ – сетовал этой осенью должник в бюро судебного исполнителя“.
Доступность, быстрота и легкость в оформлении, по словам Татьяны Афанасьевой, приводят к тому, что совсем стирается понимание того, что, получая и тратя банковские – „чужие“ – деньги, отдавать придется уже свои.
„Необдуманное кредитование, а нередко и кредитование с целью покрытия предыдущего кредита, приводит к тому, что сумма всех платежей по кредитам начинает превышать доход человека. И это не говоря уже о том, что этому человеку надо есть, одеваться, оплачивать счета и, возможно, содержать свою семью. Либо сумма кредита начинает расти как снежный ком, что в результате приводит к тому, что человеку не хватает дохода на покрытие своих расходов. Возникает долг“, – озвучивает стандартные сценарии судебный исполнитель.
Она рассказывает, что от должников часто приходится слышать истории, как они жили постоянно „в минусе“, и в один день, оставшись без дохода, не смогли покрыть минус на кредитной карте.
„Другие рассказывают, как прибегали к использованию кредитной карты для оплаты платежей по другим кредитам, когда дохода уже не было. И в первом, и во втором случае очень отчетливо видно, что кредит или кредитную карту должен позволять себе тот, у кого есть деньги, а не тот, у кого денег вообще нет. В идеале было бы иметь денежный запас, который позволит в течение минимум трех месяцев оплатить все счета и расходы без притока дохода. Тогда, если бы что-то случилось с клиентом банка, у него было бы время решить свои проблемы, не становясь при этом должником этого банка“, – объясняет Татьяна Афанасьева.
Долг платежом красен
Если все же случилось так, что клиент превращается в должника, то тут, по словам судебного исполнителя, надо начинать активно действовать именно должнику.
„К сожалению, люди, которые попадают к судебному исполнителю в роли должников, чаще всего занимают позу страуса в общении с банками или пытаются превратиться в невидимок. Но ни первое, ни второе не убережет от исполнительного производства. Как только человек понимает, что не сможет своевременно исполнить обязательства перед кредитором, надо незамедлительно самому связываться с банком и достигать соглашения, искать законные и умные решения финансовых проблем“, – напоминает Афанасьева.
Она добавляет, что когда человек не хочет заниматься своими финансовыми делами самостоятельно, за него начинает решать суд.
„По исковому заявлению суд обязывает должника вернуть полученные деньги: и не только основную сумму долга, но и все причитающиеся проценты, пени, процессуальные расходы, государственную пошлину. Если человек получает документы из суда, недопустимо их игнорировать! Это уже второй сигнал о том, что должнику надо заняться своими делами, – обращает внимание Татьяна Афанасьева. – Третий сигнал приходит уже от судебного исполнителя“.
В этом случае к сумме требования банка, которое уже содержит в себе проценты и судебные издержки, добавится плата за начало исполнительного производства, 18,00 или 36,00 евро, и половина основной платы судебного исполнителя.
„После истечения срока добровольного исполнения в исполнительном производстве судебный исполнитель приступит к принудительному взысканию задолженности, чтобы вернуть банку деньги. За время „пути“ от банка до судебного исполнителя сумма задолженности вырастает в три-семь раз! Поэтому не платить кредиты – очень дорогое удовольствие, – констатирует Афанасьева. – Вступая в кредитные отношения, надо четко планировать свою финансовую жизнь, самому управлять ею и, самое главное, обеспечить себя и свою семью жизнью без долгов!“
Как посчитать проценты по кредитной карте?
Универсальной формулы расчета процентов по кредитной карте для всех банков нет. Но можно сделать примерный расчет. Так, если вы оформили кредитную карту со ставкой 18% и за месяц потратили 1000 евро, чтобы узнать, какие проценты вы заплатите за этот месяц, вам нужно:
• Умножить процентную ставку (18%) на сумму задолженности за отчетный период (1000 евро) .
• Результат вычисления (180) нужно разделить на количество дней в году (365 или 366), чтобы узнать дневной процент.
• Получившееся число (0,49) нужно умножить на количество дней в отчетном периоде (например, 30). Так вы узнаете, какова будет примерная сумма процентов, которую вам нужно будет заплатить за отчетный период – 14,7 евро.
Другие расходы
Кроме процентов вам может потребоваться внести и другие платежи по кредитной карте:
• Обязательные минимальные платежи
• Плату за обслуживание
• Оплату комиссий за снятие средств и т. д.
Например, коэффициент расходности кредита по кредитной карте Gold банка SEB составляет 4,53% в год при следующих, носящих иллюстративный характер, условиях:
• кредитный лимит – 1200 евро, используется ежемесячно сразу, в полном объеме и погашается каждый следующий месяц одним платежом;
• плата за активацию (выдачу) карты составляет 5 евро;
• ежемесячная плата за обслуживание составляет 3,50 евро;
• ежемесячная плата за расчетный счет составляет 0,30 евро.
Сумма возвратных платежей составляет 1200 евро, общая сумма, выплачиваемая клиентом, составляет 1250,60 евро.