Карты разной масти: какие условия по кредитным картам предлагают эстонские банки

„То же самое можно сказать и об их выпуске, – добавляет Тырс. – Расчет, основанный на статистических данных, также показывает, что средний остаток по кредитной карте существенно не увеличился за последний год. Домохозяйства, как правило, используют имеющиеся сбережения, чтобы справиться с быстрым ростом цен. Об этом свидетельствует и тот факт, что, несмотря на рост займов в последние годы, потребительские кредиты, включая кредитные карты, росли медленнее других“.

Говоря об общей тенденции по всем банкам, глава отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс отмечает, что статистика по кредитным картам, которыми расплачиваются в торговых точках страны, показывает, что их использование на протяжении многих лет было довольно стабильным.

„Теплая осень и меры государственной поддержки до сих пор способствовали снижению цен на энергоносители для потребителей, но наступление морозов, вероятно, привнесет изменения и сюда. Поэтому важно, чтобы те, кто может, пересмотрели свои расходы, тщательно обдумали, что необходимо, а что нет. Практически никогда не поздно начать планировать свои расходы“, – отмечает Улла.

Руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла считает, что более быстрый рост операций по кредитным картам может быть одним из опасных признаков того, что потребители еще не начали активно пересматривать свои ежемесячные расходы в контексте чрезвычайно быстрого роста цен, хотя первые коррективы стали заметны уже в осенние месяцы.

Повышение цен в этом году довольно четко отразилось в росте операций по карточкам клиентов Swedbank. За первые десять месяцев этого года объем операций по дебетовым карточкам частных клиентов Swedbank вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество операций увеличилось на 11%. Объём операций по кредитным карточкам вырос на 23%, а количество транзакций – на 7% по сравнению с концом октября 2021 года. Однако в первые месяцы осени наблюдалось некоторое замедление роста.

Многие прибегают к кредитным картам, потому что это легкий способ взять у банка деньги в долг. И если отдать этот долг быстро, можно остаться при своих, то есть не заплатить проценты.

„Я завела кредитную карту, потому что живу от зарплаты до зарплаты. Иногда денег не хватает или надо что-то срочно купить. Раньше брала в долг у родственников или близких друзей: возьму, зарплата придет, отдам. Но занимать уже надоело, да и отношения могут испортиться. С кредитной картой удобно, что не надо никого ни о чем просить, а деньги есть в любой момент. Как только зарплата приходит, я пополняю счет“, – делится опытом Ульяна.

При этом условия договора на кредитную карту читают далеко не все. А они отличаются не только приятными бонусами вроде страхования покупок и путешествий, дополнительных скидок или кредитных лимитов.

Так, например, в некоторых картах подразумевается, что кредитный лимит используется при первой возможности и в полном объеме, а потом возвращается равными взносами в течение 12 месяцев. В других картах нужно каждый месяц возвращать кредитный лимит вместе со всеми причитающимися платежами, и в следующем месяце банк будет давать снова такую же сумму. В других картах можно выбрать ежемесячный автоматический возврат в размере от 0 до 100% от кредитного лимита или погашать в удобное время и в удобной сумме.

В некоторых случаях использованную сумму кредита вернуть досрочно невозможно, платежи производятся автоматически в обозначенный день. В других же это сделать можно в любое время.

Кроме того, некоторые банки взимают плату не только за обслуживание карты, но и расчетного счета, а также берут деньги за выпуск карты. А еще существуют пени за просрочки. Эти расходы также нужно учитывать.

Если не прочитать внимательно условия, забыть о каком-то нюансе, очень легко накопить долги.

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