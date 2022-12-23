ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (303-й день) | WSJ: Киев работает над планом мирного соглашения

Планы России увеличить численность своих вооруженных сил станут, по мнению британской разведки, большим испытанием для властей РФ. План, представленный президенту Владимиру Путину, предусматривает увеличение численности армии на 30 процентов до 1,5 млн военнослужащих. „Остается неясным, где Россия найдет призывников, чтобы обеспечить такое увеличение численности во времена, когда ее вооруженные силы находятся под столь сильным давлением в Украине“, - говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании.

Северная Корея опровергла информацию в СМИ о том, что Пхеньян предлагал поставки боеприпасов России. Как сообщило северокорейское агентство KCNA, в МИД КНДР заявили, что между двумя странами не было оружейной сделки“. Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что бойцы ЧВК Вагнера получили партию оружия из Северной Кореи.

Вашингтон ввел санкции еще против десяти компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом . Как сообщается на сайте департамента казначейства (министерства финансов) США, в санкционный список внесены юридические лица, занимающиеся разработкой оборудования для оборонных предприятий. Среди них, в частности, Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов „Прометей“ имени Горынина и Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“.

Подробностей и разъяснений генштаб не дает. Обстановка на фронтах в целом, судя по сводке украинского генштаба, не меняется: россияне продолжают попытки двигаться вперед в районе Бахмута и окрестностях Донецка, а также в некоторых местах вдоль линии Сватово-Кременная.

Высокое расположено на востоке Сумской области, на границе с Белгородской областью России. Стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах через эту границу, но движения войск здесь не было с времени весеннего отступления россиян из Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Украинский генштаб в сводке на утро 23 декабря , 303-го дня войны, утверждает, кроме прочего, что в последние сутки украинские части отбили атаку россиян в месте, где активных боевых действий не было с весны - в районе деревни Высокое Сумской области.

Власти оккупированной части Донецкой области Украины сообщают, что на их территории за последние сутки под украинскими обстрелами погибли трое мирных граждан и еще четверо получили ранения.

Два человека погибли в результате утреннего обстрела Херсона, сообщает местный горсовет в Telegram. По его предварительным данным, ВС РФ обстреляли город из реактивных систем залпового огня.

В результате бомбардировки драмтеатра в Мариуполе 16 марта погибли около 300 мирных жителей. В ОБСЕ и правозащитной организации Amnesty International назвали российскую бомбардировку здания военным преступлением.

В оккупированном Мариуполе сносят драмтеатр, который был разрушен российским авиаударом в марте. Об этом написал в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, оккупационные власти сносят заднюю и центральную части здания, а фронтальную намерены оставить как основу для „реконструкции“. Снос руин - это „попытка навсегда скрыть физические доказательства крупнейшего одновременного умышленного убийства украинцев русскими с начала этой фазы войны“, подчеркнул Андрющенко.

В центре оккупированного Мелитополя взорвался автомобиль, сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров. По словам представителя так называемой „администрации“ оккупированной РФ части Запорожской области Владимира Рогова, марка автомбиля - Renault Duster, при его взрыве ранены два человека. Telegram-канал „Политика страны“ утверждает, что в автомобиле находились два сотрудника ФСБ.

Россия может запретить поставки нефти странам, которые будут соблюдать введенный ЕС и США „потолок“ цен, и сократить объем добычи. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. „В рамках этого указа (изданного в ответ на введение „потолка“ - Ред.) запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом, поэтому мы готовы идти на понижение частичной добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тыс. баррелей в сутки, это для нас примерно 5-7%“ - цитирует слова Новака агентство ТАСС.

По информации „штаба территориальной обороны ДНР“, два человека погибли в поселке Луганское рядом с линией фронта к северу от Горловки, еще одной жертвой обстрелов стала жительница прифронтового Куйбышевского района Донецка.

Россия вывела в Черное море боевой корабль, несущий ракеты типа „Калибр“, общий залп составляет 4 ракеты, сообщили в соцсети Facebook Военно-морские силы ВСУ. Последний раз такое происходило 16 декабря, когда Россия нанесла по Украине удар несколькими десятками ракет, в том числе „Калибрами“.

Би-би-си на основе открытых источников установило, что в ходе вторжения в Украину погибли по меньшей мере 492 мобилизованных россиянина. Из них 456 человек погибли в зоне боевых действий и еще 32 - на территории России. Средний возраст погибших - 30-35 лет. Всего на данный момент удалось установить фамилии 10 505 российских военных, погибших в ходе вторжения.

Глава израильской разведки „Моссад“ Давид Барнеа заявил о намерении Тегерана увеличить поставки „передовых вооружений“ в Россию.

„Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они [власти Ирана] пытаются сохранить в тайне, - об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак на дружественные [Израилю] мусульманские страны в регионе“, - сказал Барнеа.

Ранее озабоченность по поводу возможного „полномасштабного оборонного партнерства“ между Россией и Ираном выражал Вашингтон.

Курсы по основам военной подготовки появятся в российских университетах, сообщила пресс-служба министерства образования и науки России. Модуль „Основы военной подготовки“ разработан совместно с министерством обороны, он уже направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, сказано в сообщении. Цель - чтобы у студентов были „первичные умения и навыки“ для военной службы.

Накануне курс начальной военной подготовки (НВП) для школьников утвердило министерство просвещения.

WSJ: Киев работает над планом мирного соглашения