ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (303-й день) | WSJ: Киев работает над планом мирного соглашения
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украинский генштаб в сводке на утро 23 декабря, 303-го дня войны, утверждает, кроме прочего, что в последние сутки украинские части отбили атаку россиян в месте, где активных боевых действий не было с весны - в районе деревни Высокое Сумской области.
Высокое расположено на востоке Сумской области, на границе с Белгородской областью России. Стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах через эту границу, но движения войск здесь не было с времени весеннего отступления россиян из Сумской, Черниговской и Киевской областей.
Подробностей и разъяснений генштаб не дает. Обстановка на фронтах в целом, судя по сводке украинского генштаба, не меняется: россияне продолжают попытки двигаться вперед в районе Бахмута и окрестностях Донецка, а также в некоторых местах вдоль линии Сватово-Кременная.
Вашингтон ввел санкции еще против десяти компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Как сообщается на сайте департамента казначейства (министерства финансов) США, в санкционный список внесены юридические лица, занимающиеся разработкой оборудования для оборонных предприятий. Среди них, в частности, Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов „Прометей“ имени Горынина и Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“.
Северная Корея опровергла информацию в СМИ о том, что Пхеньян предлагал поставки боеприпасов России. Как сообщило северокорейское агентство KCNA, в МИД КНДР заявили, что между двумя странами не было оружейной сделки“. Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что бойцы ЧВК Вагнера получили партию оружия из Северной Кореи.
Планы России увеличить численность своих вооруженных сил станут, по мнению британской разведки, большим испытанием для властей РФ. План, представленный президенту Владимиру Путину, предусматривает увеличение численности армии на 30 процентов до 1,5 млн военнослужащих. „Остается неясным, где Россия найдет призывников, чтобы обеспечить такое увеличение численности во времена, когда ее вооруженные силы находятся под столь сильным давлением в Украине“, - говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании.
Россия может запретить поставки нефти странам, которые будут соблюдать введенный ЕС и США „потолок“ цен, и сократить объем добычи. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. „В рамках этого указа (изданного в ответ на введение „потолка“ - Ред.) запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом, поэтому мы готовы идти на понижение частичной добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тыс. баррелей в сутки, это для нас примерно 5-7%“ - цитирует слова Новака агентство ТАСС.
В центре оккупированного Мелитополя взорвался автомобиль, сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров. По словам представителя так называемой „администрации“ оккупированной РФ части Запорожской области Владимира Рогова, марка автомбиля - Renault Duster, при его взрыве ранены два человека. Telegram-канал „Политика страны“ утверждает, что в автомобиле находились два сотрудника ФСБ.
В оккупированном Мариуполе сносят драмтеатр, который был разрушен российским авиаударом в марте. Об этом написал в Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, оккупационные власти сносят заднюю и центральную части здания, а фронтальную намерены оставить как основу для „реконструкции“. Снос руин - это „попытка навсегда скрыть физические доказательства крупнейшего одновременного умышленного убийства украинцев русскими с начала этой фазы войны“, подчеркнул Андрющенко.
В результате бомбардировки драмтеатра в Мариуполе 16 марта погибли около 300 мирных жителей. В ОБСЕ и правозащитной организации Amnesty International назвали российскую бомбардировку здания военным преступлением.
Два человека погибли в результате утреннего обстрела Херсона, сообщает местный горсовет в Telegram. По его предварительным данным, ВС РФ обстреляли город из реактивных систем залпового огня.
Власти оккупированной части Донецкой области Украины сообщают, что на их территории за последние сутки под украинскими обстрелами погибли трое мирных граждан и еще четверо получили ранения.
По информации „штаба территориальной обороны ДНР“, два человека погибли в поселке Луганское рядом с линией фронта к северу от Горловки, еще одной жертвой обстрелов стала жительница прифронтового Куйбышевского района Донецка.
Россия вывела в Черное море боевой корабль, несущий ракеты типа „Калибр“, общий залп составляет 4 ракеты, сообщили в соцсети Facebook Военно-морские силы ВСУ. Последний раз такое происходило 16 декабря, когда Россия нанесла по Украине удар несколькими десятками ракет, в том числе „Калибрами“.
Би-би-си на основе открытых источников установило, что в ходе вторжения в Украину погибли по меньшей мере 492 мобилизованных россиянина. Из них 456 человек погибли в зоне боевых действий и еще 32 - на территории России. Средний возраст погибших - 30-35 лет. Всего на данный момент удалось установить фамилии 10 505 российских военных, погибших в ходе вторжения.
Глава израильской разведки „Моссад“ Давид Барнеа заявил о намерении Тегерана увеличить поставки „передовых вооружений“ в Россию.
„Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они [власти Ирана] пытаются сохранить в тайне, - об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак на дружественные [Израилю] мусульманские страны в регионе“, - сказал Барнеа.
Ранее озабоченность по поводу возможного „полномасштабного оборонного партнерства“ между Россией и Ираном выражал Вашингтон.
Курсы по основам военной подготовки появятся в российских университетах, сообщила пресс-служба министерства образования и науки России. Модуль „Основы военной подготовки“ разработан совместно с министерством обороны, он уже направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, сказано в сообщении. Цель - чтобы у студентов были „первичные умения и навыки“ для военной службы.
Накануне курс начальной военной подготовки (НВП) для школьников утвердило министерство просвещения.
WSJ: Киев работает над планом мирного соглашения
Команда президента Владимира Зеленского в настоящее время работает над украинским планом мирного соглашения и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских дипломатов. По данным источников, „план Зеленского“ состоит из 10 пунктов. Что именно содержится в этих 10 пунктах, не уточняется.
При этом Wall Street Journal отмечает, что на данный момент приоритетом как для Киева, так и для Москвы остается продолжение военного противостояния. Зеленский настаивает на необходимости продолжения поставок вооружения в Украину. Он снова подчеркнул это во время своего визита в США.
Как сообщает WSJ со сссылкой на европейских дипломатов, Россия также не собирается бездействовать этой зимой. Путин не будет заинтересован в переговорах, пока не предпримет новую попытку наступления в феврале-апреле и не увидит, чем она закончится, пишет газета.
„Обе стороны стремятся получить преимущество на поле боя, поскольку наступает зима, и боевые действия в морозных условиях становятся все более сложными. Киев и Москва также работают над тем, чтобы получить преимущество в подготовке к переговорам, которые многие считают неизбежными, хотя сроки любых переговоров остаются далеко не ясными и, по всей видимости, пройдут не раньше нескольких месяцев“, - пишет Wall Street Journal.
ISW: Путин сваливает ответственность за неудачи в войне на других
Американский Институт изучения войны (ISW)в очередной сводке-анализе отмечает, в частности, что российский президент Владимир Путин в последних публичных выступлениях вновь пытался обелить свой образ в глазах россиян, переложив ответственность за неудачи в войне на других.
Аналитики ISW напоминают, что Путин в последнее время сделал несколько заявлений о том, что Россия будто бы хочет как можно скорее закончить войну, а с другой стороны, что не желает интенсифицировать боевые действия, чтобы не увеличивать число жертв.
„Оба этих утверждения являются частью скоординированной кампании Кремля по оправданию дорогостоящей путинской войны в глазах внутренней аудитории, которая приносит все более серьезные жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля. Российские военные не одерживали существенных побед с 3 июля, с падения Лисичанска“, - пишет ISW.
Аналитики института полагают, что один из тех, на кого Путин сваливает вину за неудачи - начальник генштаба Валерий Герасимов, который накануне впервые после долгого перерыва появился на экранах в самостоятельной роли.
Герасимов выступил перед иностранными военными атташе и, как пишут авторы сводки, продвигал все те же не соответствующие реальности оправдания войны: „неонацизм“ в Украине и „подготовка Киева к нападению на Донбасс и Крым“.
„Кремль воздерживался от того, чтобы показывать Гересимова публике, почти десять месяцев, до 17 декабря, а теперь, когда скоро пойдет уже второй год войны, вероятно, пытается снова ввести его [в публичное пространство] в качестве очередной фигуры, ответственной за эту войну“, - предполагают аналитики Института изучения войны.
ЧВК Вагнера отправила на войну в Украине около 40 тысяч заключенных из российских тюрем - такую оценку привел координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Всего в войне участвуют, по словам Кирби, около 50 тысяч „вагнеровцев“, на оплату своей военной активности в Украине ЧВК ежемесячно тратит 100 млн долларов. „Похоже, господин Пригожин (владелец ЧВК Вагнера - Ред.) готов просто бросать тела российских граждан в мясорубку в Бахмуте, - сказал Джон Кирби. - Около 1000 бойцов „Вагнера“ были убиты в этом сражении за несколько последних недель, и мы считаем, что 90% из них были фактически заключенными“.