Страны мира поставили конкретные цели по увеличению биоразнообразия

На состоявшейся в канадском Монреале конференции ООН по биологическому разнообразию (COP15) Эстония также присоединилась к исторической Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программе в области биоразнообразия. Принимавший участие в переговорах министр окружающей среды Эстонии Мадис Каллас сказал, что есть все основания быть довольным достигнутым. „Рамочная программа по биоразнообразию устанавливает четкие и измеримые цели, теперь необходимо реализовать намеченное. Для Эстонии достигнутое в Монреале не означает ничего особо нового, мы будем следовать нашему нынешнему курсу на сохранение окружающей среды — защищать и восстанавливать ее там, где это необходимо“, — отметил Каллас. „Президент COP Хуан Жуньцю в своем выступлении привел два положительных примера восстановления природной среды. Одним из них был успех, достигнутый Эстонией в восстановлении популяции европейской норки, так что у нас есть опыт, которым можно поделиться с остальным миром“, — сказал министр.