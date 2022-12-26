Страны мира поставили конкретные цели по увеличению биоразнообразия(1)
Почти 200 стран пришли к единодушному мнению относительно шагов по защите и восстановлению природной среды в ближайшие десятилетия. Договорились восстановить к 2030 году 30% истощенных экосистем во всем мире — как на суше, так и в океанах — и к тому же времени взять под защиту 30% океанов и 30% суши. Помимо этого, было принято решение о создании нового фонда для поддержки усилий наиболее уязвимых стран.
На состоявшейся в канадском Монреале конференции ООН по биологическому разнообразию (COP15) Эстония также присоединилась к исторической Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программе в области биоразнообразия. Принимавший участие в переговорах министр окружающей среды Эстонии Мадис Каллас сказал, что есть все основания быть довольным достигнутым. „Рамочная программа по биоразнообразию устанавливает четкие и измеримые цели, теперь необходимо реализовать намеченное. Для Эстонии достигнутое в Монреале не означает ничего особо нового, мы будем следовать нашему нынешнему курсу на сохранение окружающей среды — защищать и восстанавливать ее там, где это необходимо“, — отметил Каллас. „Президент COP Хуан Жуньцю в своем выступлении привел два положительных примера восстановления природной среды. Одним из них был успех, достигнутый Эстонией в восстановлении популяции европейской норки, так что у нас есть опыт, которым можно поделиться с остальным миром“, — сказал министр.
Поскольку под угрозой вымирания находится миллион видов по всему миру, для прекращения исчезновения биоразнообразия нужны и финансовые вложения. Участники договорились, что для достижения целей необходимо увеличить финансирование биоразнообразия из всех источников (как отечественных, так и международных, из государственного и частного сектора) до 200 млрд долларов в год. При Глобальном экологическом фонде будет создан новый фонд, который будет оказывать помощь в сфере охраны природы самым уязвимым странам.
Глобальные цели Куньмин-Монреальского соглашения по биоразнообразию:
приостановить вымирание видов;
обеспечить к 2030 году безопасное, законное и устойчивое использование природных видов и торговлю ими;
снизить к 2030 году негативное воздействие сельскохозяйственных токсинов как минимум на 50%;
свести к 2030 году риски вредных выбросов и загрязнение окружающей среды до уровня, не наносящего вреда биоразнообразию;
уменьшить к 2030 году глобальный след потребления, в т.ч. количество отходов и расточительное отношение к пищевым продуктам;
культивировать экологичное сельское хозяйство, рыболовство и лесоводство;
вернуть в город природную среду;
использовать природоориентированные решения для смягчения последствий изменения климата;
к 2030 году как минимум вдвое сократить распространение опасных инвазивных видов;
изыскать финансовые средства и дать предприятиям возможность взять на себя ответственность за биологическое разнообразие.