ФОТО| Водитель, врезавшийся в столб в Табасалу, получил серьезные травмы и оставил округу без электричества

ДТП произошло сегодня в 14:00 на 4-м километре шоссе Харку-Раннамыйза.

„По предварительным данным, 28-летний мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением, из-за чего машина на большой скорости вылетела с дороги и врезалась в электрический столб“, — заявил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро. „В результате аварии серьезно пострадал единственный находящийся в автомобиле мужчина, скорая помощь увезла его в больницу“.

„Мы расследуем обстоятельства ДТП, в том числе проверяем информацию, полученную от очевидцев, о том, что непосредственно перед аварией водитель совершал опасные маневры“, — сказал оперативный руководитель северной префектуры Ало Валдло.

„Дороги — это определенно не то место, где можно проверять свои возможности или возможности своего автомобиля. Последствия таких экспериментов могут быть крайне печальными как для вас самих, так и для других участников дорожного движения“, — сказал он.

По сообщению Elektrilevi, в связи с аварией в Табасалу без электричества остались 187 потребителей, ожидается, что к 19:00 подача электроэнергии будет восстановлена.