Добро пожаловать, Макалу! В Таллиннском зоопарке поселился молодой снежный барс

Поездка на машине была утомительной, и молодой барс в своем новом доме сразу же спрятался в ящик, где у него обустроено гнездо. Но когда люди ушли, он осмотрелся и съел свежего кролика, которого ему дали. Во вторник ему разрешили войти в открытый сад, чтобы посмотреть на заснеженную Эстонию, но пройдет некоторое время, прежде чем к нему пустят посетителей.