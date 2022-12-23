Добро пожаловать, Макалу! В Таллиннском зоопарке поселился молодой снежный барс
Полуторагодовалая самка снежного барса по имени Макалу недавно прибыла из Биопарка Doué-la-Fontaine в Таллиннский зоопарк.
Поездка на машине была утомительной, и молодой барс в своем новом доме сразу же спрятался в ящик, где у него обустроено гнездо. Но когда люди ушли, он осмотрелся и съел свежего кролика, которого ему дали. Во вторник ему разрешили войти в открытый сад, чтобы посмотреть на заснеженную Эстонию, но пройдет некоторое время, прежде чем к нему пустят посетителей.
Макалу - пятая по высоте гора в мире (8485 м), расположенная в Гималаях между Непалом и Тибетом. Известная своими крутыми склонами и отвесными вершинами, Макалу считается одной из самых сложных и трудных для восхождения гор в мире.
Название Макалу происходит из санскрита и относится к индуистскому богу Шиве. Исследование родословной молодого барса Макалу показало, что в число его предков входит снежный барс по имени Шива, который жил в Таллиннском зоопарке с 1985 по 2000 год.