23.12.2022, 18:34
Неразбериха с семейными пособиями: по новым правилам пособия выплатят в феврале, за январь компенсируют задним числом(4)
ФОТО: DELFI MEEDIA
Президент Эстонии Алар Карис не стал провозглашать принятые Рийгикогу 7 декабря Закон о семейных пособиях и Закон о внесении изменений в Закон о семье, поскольку посчитал, что они противоречат Конституции. Сегодня вновь собрался совет старейшин Рийгикогу, в ходе его заседания было достигнуто три договоренности.
Председатель парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаев сообщил Delfi, что на совете старейшин Рийгикогу достигнуто три договоренности. Как сказал Вырклаев, парламент исправит в законе то место, которое, по мнению президента, противоречит Конституции. „В результате обсуждения с экспертами мы пришли к заключению, что легче всего будет изъять из закона это одно предложение“, - сказал Вырклаев.