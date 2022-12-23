Новости Эстонии
23.12.2022, 18:34

Неразбериха с семейными пособиями: по новым правилам пособия выплатят в феврале, за январь компенсируют задним числом

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Март Вырклаев (слева) и Прийт Сибул
Март Вырклаев (слева) и Прийт Сибул
ФОТО: DELFI MEEDIA

Президент Эстонии Алар Карис не стал провозглашать принятые Рийгикогу 7 декабря Закон о семейных пособиях и Закон о внесении изменений в Закон о семье, поскольку посчитал, что они противоречат Конституции. Сегодня вновь собрался совет старейшин Рийгикогу, в ходе его заседания было достигнуто три договоренности.

Председатель парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаев сообщил Delfi, что на совете старейшин Рийгикогу достигнуто три договоренности. Как сказал Вырклаев, парламент исправит в законе то место, которое, по мнению президента, противоречит Конституции. „В результате обсуждения с экспертами мы пришли к заключению, что легче всего будет изъять из закона это одно предложение“, - сказал Вырклаев.

Во-вторых, проект закона будет дополнен пояснительной запиской, чтобы ответить на поставленную президентом проблему, что различное отношение к семьям с различным числом детей было недостаточно аргументировано.

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