Неразбериха с семейными пособиями: по новым правилам пособия выплатят в феврале, за январь компенсируют задним числом

Председатель парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаев сообщил Delfi, что на совете старейшин Рийгикогу достигнуто три договоренности. Как сказал Вырклаев, парламент исправит в законе то место, которое, по мнению президента, противоречит Конституции. „В результате обсуждения с экспертами мы пришли к заключению, что легче всего будет изъять из закона это одно предложение“, - сказал Вырклаев.