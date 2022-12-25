Феррари и Ламборгини разлетаются как горячие пирожки: продавцы люксовых автомобилей снова ставят рекорды

Уже в прошлом году центр Феррари в Таллинне подтвердил, что результаты первого года работы превысили прогнозы в два раза. В этом году показатели продаж автомобилей класса люкс явно изменились, но не в ту сторону, как может предположить простой обыватель.

На самом деле, на дорогах Эстонии было значительно больше Феррари, Ламборгини, Порше и Бентли, чем в прошлом году. Интересно, однако, что многие роскошные автомобили перешли на имя корпораций.

В Эстонии все новые Ламборгини и Бентли продаются в Auto 100. В прошлом году было продано 24 Ламборгини и 16 Бентли, но в этом году ситуация изменилась еще больше. Член правления салона Юсси Пярнпуу сообщил, что в 2022 году было продано в общей сложности 40 Ламборгини и 25 Бентли.

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