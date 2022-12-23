Таллиннский „Легион“ отказался от выступления в высшей лиге чемпионата Эстонии по футболу

Менеджер клуба Денис Белов сказал, что решение далось не легко и было принято после долгих обсуждений. „Показалось, что в нынешней ситуации разумно сделать шаг назад, чтобы в будущем сделать два шага вперед“, — сказал Белов.

Член правления футбольного клуба „Вапрус“ Карл Палату, подтвердил, что клуб готов участвовать в Высшей лиге. „Мы знали, что такая ситуация может возникнуть, и сейчас начинаем собирать команду для высшей лиги, чтобы начать сезон с конкурентоспособной командой под руководством нового главного тренера Игоря Принса“, — сказал Палату.

В новом сезоне высшей лиги чемпионата Эстонии будут выступать: таллиннская „Флора“, „Левадия“, „Нымме Калью“ и „Калев“, клубы из Пайде и Курессааре, тартуская „Таммека“, нарвский „Транс“, пярнуский „Вапрус“ и харьюский клуб „Лаагри“.

В первой лиге будут выступать: „Легион“, таллиннская „Левадия“ и „Флора“ до 21 года, „Эльва“, „Виймси“, „Нымме Юнайтед“, „Пайде“ до 21 года, „Альянс“ из Ида-Вирумаа, футбольный клуб „Таллинн“ и „Табасалу“.

Все клубы должны пройти процедуру лицензирования до начала нового сезона.