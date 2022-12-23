23.12.2022, 19:17
ФОТО | Думаете, куда поехать на выходные? Смотрите, какая атмосфера царит в предрождественской Нарве!(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
На днях в Нарве открылась Рождественская деревня - в Северном дворе замка и в замковом парке взрослых и детей встречают Дед Мороз и добрые гномы, кипит работа в творческих мастерских, звучит музыка, с малышами охотно общаются звери из мини-зоопарка.
Рождественская деревня будет открыта до 27 декабря, большая часть мероприятий для посетителей бесплатна.
24 и 25 декабря чудесные скандинавские сказки будет рассказывать известная сказочница Полина Черкасова, повсеместно открыты творческие мастерские, можно посетить музей с особенной, праздничной экскурсией, а в парке после наступления сумерек всех ожидает сказочное световое шоу.
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