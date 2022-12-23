ФОТО | Думаете, куда поехать на выходные? Смотрите, какая атмосфера царит в предрождественской Нарве!

На днях в Нарве открылась Рождественская деревня - в Северном дворе замка и в замковом парке взрослых и детей встречают Дед Мороз и добрые гномы, кипит работа в творческих мастерских, звучит музыка, с малышами охотно общаются звери из мини-зоопарка.