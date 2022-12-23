ИНТЕРВЬЮ | Директор детской школы искусств из Украины: „Пока российские солдаты не отступили от Киева, удары были почти каждый день и каждую ночь“

Расскажите про вашу музыкальную школу, что она из себя представляет?

В этом году школе исполняется 60 лет, но официально она называется школой искусств, а не музыкальной школой. Потому что в ней есть еще два отдела: изобразительное искусство и хореография. Это здание в три этажа, четвертый – цокольный. У нас занимается 400 детей, которых обучает 47 педагогов. Для нашего городка это очень прилично, и даже для области. В школу мы принимаем с шести лет.

Мы обучаем игре на следующих инструментах: фортепиано, гитара, труба, туба, кларнет саксофон, баритон, флейта, ксилофон, металлофон. Есть народное дело – это баян и аккордеон. Также струнные инструменты: скрипка, домра, бандура.

Город Малин сильно пострадал от ракетных обстрелов?

Пока российские солдаты не отступили от Киева, удары были почти каждый день и каждую ночь. По оценкам мэра, в отдельном районе за один раз пострадало сразу около 100 частных домов.

Из учеников или сотрудников никто не пострадал?

В школу ракета попала шестого марта, где-то около девяти часов вечера. Это был выходной день, так что в школе никого не было. А вот самому зданию досталось. Выбило окна, вырвало двери из петель, пострадала крыша, некоторые кабинеты тоже. Есть трещины в стенах, но они некритичные.

Напротив нас церковь, туда тоже прилетело, а рядом со школой до фундамента снесен военкомат, вот там убило людей.

Дорого обойдется восстановление?

Весь проект оценен в 32 млн гривен (816 018 евро – прим. ред.)

Как война повлияла на обучение? В каких условиях теперь приходится работать?

Обучение проходит в двух форматов: очно и дистанционно. Из 400 детей у нас сегодня занимается 320. Из них часть из-за границы. У них есть свои инструменты, и преподаватель занимается с ними онлайн. Дистанционно занимаются и дети из ближайших сел, которым тяжело добираться до школы. Все остальные с 1 ноября учатся очно.