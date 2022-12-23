ИНТЕРВЬЮ | Директор детской школы искусств из Украины: „Пока российские солдаты не отступили от Киева, удары были почти каждый день и каждую ночь“(83)
На прошлой неделе дети Малинской музыкальной школы из Украины дали рождественский концерт в Эстонии. Город Малин сильно пострадал от российских ракетных обстрелов еще в самом начале войны, в результате чего были уничтожены музыкальные инструменты, многие занятия пришлось прервать. RusDelfi поговорил с директором Малинской детской школы искусств Павлом Недашковским.
Расскажите про вашу музыкальную школу, что она из себя представляет?
В этом году школе исполняется 60 лет, но официально она называется школой искусств, а не музыкальной школой. Потому что в ней есть еще два отдела: изобразительное искусство и хореография. Это здание в три этажа, четвертый – цокольный. У нас занимается 400 детей, которых обучает 47 педагогов. Для нашего городка это очень прилично, и даже для области. В школу мы принимаем с шести лет.
Мы обучаем игре на следующих инструментах: фортепиано, гитара, труба, туба, кларнет саксофон, баритон, флейта, ксилофон, металлофон. Есть народное дело – это баян и аккордеон. Также струнные инструменты: скрипка, домра, бандура.
Город Малин сильно пострадал от ракетных обстрелов?
Пока российские солдаты не отступили от Киева, удары были почти каждый день и каждую ночь. По оценкам мэра, в отдельном районе за один раз пострадало сразу около 100 частных домов.
Из учеников или сотрудников никто не пострадал?
В школу ракета попала шестого марта, где-то около девяти часов вечера. Это был выходной день, так что в школе никого не было. А вот самому зданию досталось. Выбило окна, вырвало двери из петель, пострадала крыша, некоторые кабинеты тоже. Есть трещины в стенах, но они некритичные.
Напротив нас церковь, туда тоже прилетело, а рядом со школой до фундамента снесен военкомат, вот там убило людей.
Дорого обойдется восстановление?
Весь проект оценен в 32 млн гривен (816 018 евро – прим. ред.)
Как война повлияла на обучение? В каких условиях теперь приходится работать?
Обучение проходит в двух форматов: очно и дистанционно. Из 400 детей у нас сегодня занимается 320. Из них часть из-за границы. У них есть свои инструменты, и преподаватель занимается с ними онлайн. Дистанционно занимаются и дети из ближайших сел, которым тяжело добираться до школы. Все остальные с 1 ноября учатся очно.
Согласно нашим законам, когда звучит тревога, людей нужно эвакуировать в бомбоубежище. Если его нет под зданием, то надо бежать в такое, которое находится не дальше 500 метров. Нам, к сожалению, приходится бежать в ближайшее. Поэтому во время сигналов тревоги преподаватели закрывают школу и уводят детей. Потом родители уже оттуда забирают своих детей. За день может быть две-три тревоги, а может ни одной не прозвучать.
Все, что можно было – уже и так разрушено, так что наш город просто не представляет для россиян большой ценности
И родители все равно продолжают отпускать своих детей?
Сейчас по нашему городу стали меньше стрелять. Все, что можно было – уже и так разрушено, так что наш город просто не представляет для россиян большой ценности. Не осталось объектов, по которым можно стрелять. Поэтому родители и стали отпускать.
Ваши подопечные участвуют в конкурсах?
Да, правда в этом году на международных, всеукраинских и областных конкурсах призовые места получили всего 24 ученика. В прошлом году, до войны, таких детей было 67.
Недавно вы давали рождественский концерт в Эстонии. Расскажите об этом.
Да, мы выступали в Таллиннской музыкальной и балетной школе (MUBA). Нашу программу ограничили четырьмя номерами. Один из наших учеников сыграл на фортепиано 11-минутную балладу Шопена. Еще выступили саксофонист, партия валторнистов и дуэт бандуристов. Также нас попросили сыграть песню лесных братьев. Всего пять номеров.
Какие впечатление у вас остались от поездки?
Замечательный город. После выступления нам устроили экскурсию по Старому городу и сводили в украинский центр культуры. В программе был еще заявлен морской музей, но туда, к сожалению, мы уже не успели.
Вообще я в Таллинне уже второй раз. Впервые я побывал в 1982 году, когда мне было 19 лет. Тогда я, будучи студентом, выступал с хором Дома учителя из Киева.
Какие у вас планы на ближайшее будущее?
Сделать нашу школу современной, европейской. Как минимум, лучшей в области. К тому же у нас талантливые преподаватели и дети.