Неудачный опыт аренды квартиры: „Агент прислал мне несколько фотографий и спросил о моей национальности“

Настороженно и с сожалением ответил, что я русский“

„В поисках съемной квартиры я заинтересовался объявлением www.kv.ee, - начал свой рассказ Илья. - Позвонил агенту во вторник. Общались на английском, я только начал учить эстонский на уровне A2“. В среду маклер перезвонил, пообщался с Ильей, и они условились на том, что спишутся, когда мужчина решиться прийти посмотреть квартиру.

После разговора, по словам Ильи, агент прислал молодому человеку несколько фотографий и задал настораживающий вопрос: „Какова твоя национальность?“.

„Я настороженно и с сожалением ответил, что я русский“, - рассказал мужчина. Следующим вопросами были: „Как долго ты жил в Эстонии? И есть ли у тебя эстонское гражданство“. Илья ответил, что живет тут уже два года по виду на жительство.

„И вид на жительство у тебя постоянный?“ - спросил маклер. Мужчина честно ответил, что нет.