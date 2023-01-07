Неудачный опыт аренды квартиры: „Агент прислал мне несколько фотографий и спросил о моей национальности“(19)
В редакцию RusDelfi обратился читатель и рассказал историю о печальном опыте аренды квартиры. После вопросов о национальности и о владении языком маклер сообщил клиенту, что квартира уже сдана. Позже выяснилось, что квартира все же была свободна еще в течение долгого времени. Правомерно ли отказывать в аренде квартиры на основании наличия детей, статуса беженца, незнания эстонского языка или иностранного гражданства? Разбирался RusDelfi.
Настороженно и с сожалением ответил, что я русский“
„В поисках съемной квартиры я заинтересовался объявлением www.kv.ee, - начал свой рассказ Илья. - Позвонил агенту во вторник. Общались на английском, я только начал учить эстонский на уровне A2“. В среду маклер перезвонил, пообщался с Ильей, и они условились на том, что спишутся, когда мужчина решиться прийти посмотреть квартиру.
После разговора, по словам Ильи, агент прислал молодому человеку несколько фотографий и задал настораживающий вопрос: „Какова твоя национальность?“.
„Я настороженно и с сожалением ответил, что я русский“, - рассказал мужчина. Следующим вопросами были: „Как долго ты жил в Эстонии? И есть ли у тебя эстонское гражданство“. Илья ответил, что живет тут уже два года по виду на жительство.