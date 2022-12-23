МНЕНИЕ | Рождественская сказка во время войны(8)
В минувшее воскресенье, 18 декабря, папа Римский Франциск рассказал, что в качестве лучшего подарка на Рождество хотел бы получить „немного мира“, прежде всего - и в Украине, и в других странах (Мьянме, Йемене, Сирии), где продолжаются войны. Увы, этому пожеланию понтифика едва ли суждено сбыться, как тщетны оказались его призывы к „пасхальному перемирию“ в апреле нынешнего года. Тем удивительнее, что век назад, в начале страшной войны, впоследствии ставшей известной как Первая мировая, по крайней мере на части фронта на Рождество солдаты с обеих сторон прекратили стрелять и вместе отметили зимний праздник.
Эти события, получившие название „рождественского перемирия“, выглядят как сценарий сентиментального голливудского фильма, собственно, о них и была снята совместная франко-англо-германо-бельгийская картина „Счастливого Рождества“, номинированная в 2006 году на „Оскар“. Но основана она на реальных событиях, который подтверждаются множеством документов и безусловно достоверны.