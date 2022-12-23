МНЕНИЕ | Рождественская сказка во время войны

Эти события, получившие название „рождественского перемирия“, выглядят как сценарий сентиментального голливудского фильма, собственно, о них и была снята совместная франко-англо-германо-бельгийская картина „Счастливого Рождества“, номинированная в 2006 году на „Оскар“. Но основана она на реальных событиях, который подтверждаются множеством документов и безусловно достоверны.

Разразившаяся в августе 1914 года война стала первым крупным конфликтом, в котором обе стороны использовали современные средства убийства: пулеметы, минометы, химическое оружие, авиацию, под конец - даже танки. Уже в первые месяцы это привело к колоссальным потерям: в германской и австро-венгерской армии к декабрю 1914-го было вместе более 300 тысяч убитых, общие потери войск стран Антанты (Франция, Великобритания, Бельгия) на Западном фронте были даже несколько большими. Из-за взаимного истощения сил и провала немецкого плана „блицкрига“ к ноябрю на Западном фронте началась позиционная война. От границы нейтральной Швейцарии до берега Северного моря протянулись линии траншей. В этих условиях начали раздаваться голоса, призывавшие остановить кровопролитие. Группа британских суфражисток обратилась с открытым антивоенным письмом к женщинам Германии и Австро-Венгрии. Папа Римский Бенедикт XV, как и нынешний понтифик, попросил власти воющих стран, чтобы „пушки замолчали по крайней мере в ночь, когда поют ангелы“.