Юного российского баскетболиста убило током во время матча в Таиланде

19-летний баскетболист получил смертельный разряд после того, как прикоснулся к неисправному фонарному столбу.

Когда прибыли спасатели россиянин еще дышал. Его доставили в ближайшую больницу, но спасти не смогли.

Один из свидетелей рассказал, что Соболев пошел за баскетбольным мячом, который упал за площадку возле железного забора и электроопоры. Баскетболист был мокрым от пота, поэтому коснувшись неисправной проводки сразу получил удар током.

„Алекс был одной из самых ярких баскетбольных звезд Чонбури. У него было светлое будущее впереди. То, что случилось с Алексом, было поистине трагично“, – написал в Facebook президент клуба „Ban Bueng Devil Rays“ Пайю Нернгчамнонг.