ЧП и криминал
23.12.2022, 10:37

Сааремааскому парому поступило бомбовое предупреждение

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дополнено в 11:35
SAAR, PRAAM, PRAAMLAEV
SAAR, PRAAM, PRAAMLAEV
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE

Парому Виртсу-Куйвасту поступила угроза взрывом. Взрывное устройство обнаружено не было, но из соображений безопасности пассажиры должны будут оставаться в своих автомобилях, отметил оператор паромного сообщения утром. Позже стало известно, что рейс на 11:25 отменен.

„В связи с бомбовой угрозой на обеденное время, которая поступила сегодня в отношении линии Виртсу-Куйвасту, мы приняли решение не допускать пассажиров в пассажирские салоны, чтобы предотвратить возможную угрозу и обеспечить безопасность пассажиров и судна“, - говорилось в утреннем сообщении перевозчик, которые попросил у пассажиров понимания.

Команда судна проверила паром, и делает это в текущем режиме перед каждым рейсом, уточняет компания. Привлечена и полиция.

Сегодня в 8:40 утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что служба поддержки клиентов TS Laevad получила электронное письмо, в котором говорилось, что сегодня в обед на паром Виртсу-Куйвасту прибудет бомба.

„Саперы будут работать над выявлением опасности и перед отплытием проверят паромы Виртсу-Куйвасту. Также в настоящее время полиция работает над установлением личности человека, который вынес бомбовое предупреждение“, — сказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

Руководитель по связям с общественностью Таллиннского порта Сирле Арро сообщила, что на пароме, который должен выйти в 11.25, будут работать саперы, которые проверят пассажиров .

По имеющейся на данный момент информации, по словам Арро, выход парома из Куйвасту на 11:25 отменен. Полиция находится на месте и проверяет ситуацию.

„Реальной угрозы нет, но мы в состоянии повышенной готовности“, — добавила она.

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