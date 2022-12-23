Сааремааскому парому поступило бомбовое предупреждение

„В связи с бомбовой угрозой на обеденное время, которая поступила сегодня в отношении линии Виртсу-Куйвасту, мы приняли решение не допускать пассажиров в пассажирские салоны, чтобы предотвратить возможную угрозу и обеспечить безопасность пассажиров и судна“, - говорилось в утреннем сообщении перевозчик, которые попросил у пассажиров понимания.

Сегодня в 8:40 утра в центр тревоги поступило сообщение о том, что служба поддержки клиентов TS Laevad получила электронное письмо, в котором говорилось, что сегодня в обед на паром Виртсу-Куйвасту прибудет бомба.



„Саперы будут работать над выявлением опасности и перед отплытием проверят паромы Виртсу-Куйвасту. Также в настоящее время полиция работает над установлением личности человека, который вынес бомбовое предупреждение“, — сказал оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Марго Петерс.



Руководитель по связям с общественностью Таллиннского порта Сирле Арро сообщила, что на пароме, который должен выйти в 11.25, будут работать саперы, которые проверят пассажиров .



По имеющейся на данный момент информации, по словам Арро, выход парома из Куйвасту на 11:25 отменен. Полиция находится на месте и проверяет ситуацию.



„Реальной угрозы нет, но мы в состоянии повышенной готовности“, — добавила она.