Трехкратного олимпийского чемпиона поймали на допинге
Китайский тяжелоатлет, победитель трех Олимпиад Люй Сяоцзюнь сдал положительную допинг-пробу на эритропоэтин, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования.
Проба была взята 30 октября во внесоревновательный период. Спортсмен отстранен от турниров до окончания разбирательства.
38-летний китайский штангист выиграл золотые медали на Играх 2012 и 2016 годов в категории до 77 кг, а также на Олимпиаде в Токио в категории до 81 кг. Также на его счету пять побед на чемпионатах мира.
В Рио-де-Жанейро Люй Сяоцзюнь проиграл представителю Казахстана Ниджату Рагимову, но в марте 2022 года получил золото после дисквалификации соперника за допинг.
Эритропоэтин улучшает доставку кислорода к мышцам и повышает выносливость. Используется в качестве допинга в таких видах спорта, как велоспорт, бег, спортивная ходьба, лыжи, биатлон и другие.