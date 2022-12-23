Трехкратного олимпийского чемпиона поймали на допинге

Проба была взята 30 октября во внесоревновательный период. Спортсмен отстранен от турниров до окончания разбирательства.



38-летний китайский штангист выиграл золотые медали на Играх 2012 и 2016 годов в категории до 77 кг, а также на Олимпиаде в Токио в категории до 81 кг. Также на его счету пять побед на чемпионатах мира.



В Рио-де-Жанейро Люй Сяоцзюнь проиграл представителю Казахстана Ниджату Рагимову, но в марте 2022 года получил золото после дисквалификации соперника за допинг.

