В Италии клуб накажет „тайного Санту“ за гнилой банан регбисту из Гвинеи

Уроженец Гвинеи, выступающий за сборную Италии, Шериф Траоре сообщил в соцсетях, что ему вручили гнилой банан в пакете для мусора. „Помимо того, что это оскорбительный жест, обиднее всего было видеть, как большинство моих товарищей по команде смеялись. Как будто все это было нормально“, — написал регбист.



Клуб в первоначальном заявлении никак не упомянул возможное наказание для причастных, за что его раскритиковали.



В среду, 21 декабря, все игроки клуба были вызваны на тренировочную базу и извинились перед Траоре, отмечает Guardian.



URC, объединяющий клубы из Ирландии, Италии, Шотландии, ЮАР и Уэльса, заявил, что ждет информацию о „значимых действиях“ в отношении причастных к скандалу, и назвал отвратительными расизм и дискриминацию любого рода.



Траоре переехал в Италию в семилетнем возрасте, выступает за „Бенеттон“ с 2015 года, в составе сборной Италии выиграл 16 матчей.