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23.12.2022, 09:51

В Италии клуб накажет „тайного Санту“ за гнилой банан регбисту из Гвинеи

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ФОТО: Pexels.com

Руководство Объединенного чемпионата по регби (United Rugby Championship, URC) потребовало у итальянского клуба „Бенеттон Тревизо“ полный отчет о ситуации с вручением гнилого банана темнокожему игроку на рождественском ужине команды, сообщается на сайте организации.

Уроженец Гвинеи, выступающий за сборную Италии, Шериф Траоре сообщил в соцсетях, что ему вручили гнилой банан в пакете для мусора. „Помимо того, что это оскорбительный жест, обиднее всего было видеть, как большинство моих товарищей по команде смеялись. Как будто все это было нормально“, — написал регбист.

Клуб в первоначальном заявлении никак не упомянул возможное наказание для причастных, за что его раскритиковали.

В среду, 21 декабря, все игроки клуба были вызваны на тренировочную базу и извинились перед Траоре, отмечает Guardian.

URC, объединяющий клубы из Ирландии, Италии, Шотландии, ЮАР и Уэльса, заявил, что ждет информацию о „значимых действиях“ в отношении причастных к скандалу, и назвал отвратительными расизм и дискриминацию любого рода.

Траоре переехал в Италию в семилетнем возрасте, выступает за „Бенеттон“ с 2015 года, в составе сборной Италии выиграл 16 матчей.

Источник - РБК

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