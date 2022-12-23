В Италии клуб накажет „тайного Санту“ за гнилой банан регбисту из Гвинеи(1)
Руководство Объединенного чемпионата по регби (United Rugby Championship, URC) потребовало у итальянского клуба „Бенеттон Тревизо“ полный отчет о ситуации с вручением гнилого банана темнокожему игроку на рождественском ужине команды, сообщается на сайте организации.
Уроженец Гвинеи, выступающий за сборную Италии, Шериф Траоре сообщил в соцсетях, что ему вручили гнилой банан в пакете для мусора. „Помимо того, что это оскорбительный жест, обиднее всего было видеть, как большинство моих товарищей по команде смеялись. Как будто все это было нормально“, — написал регбист.
Клуб в первоначальном заявлении никак не упомянул возможное наказание для причастных, за что его раскритиковали.
В среду, 21 декабря, все игроки клуба были вызваны на тренировочную базу и извинились перед Траоре, отмечает Guardian.
URC, объединяющий клубы из Ирландии, Италии, Шотландии, ЮАР и Уэльса, заявил, что ждет информацию о „значимых действиях“ в отношении причастных к скандалу, и назвал отвратительными расизм и дискриминацию любого рода.
Траоре переехал в Италию в семилетнем возрасте, выступает за „Бенеттон“ с 2015 года, в составе сборной Италии выиграл 16 матчей.
Источник - РБК
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.