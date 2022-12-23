„Советские цели без советских ресурсов“. Зачем России военная реформа в разгар войны с Украиной?
В России будут созданы два новых военных округа, несколько новых дивизий и других крупных войсковых соединений, общее количество военнослужащих станет больше еще на 350 тысяч по сравнению с установленной президентом Путиным штатной численностью российской армии с 1 января 2023 года, или почти на полмиллиона по сравнению с нынешней. Планируется также поэтапно повысить призывной возраст на три года.
С предложением реформировать Вооруженные силы России выступил в среду на расширенной коллегии министр обороны Сергей Шойгу. Путин сказал, что согласен с его инициативами.
За счет чего российские власти рассчитывают провести военную реформу? Почему она потребовалась именно сейчас и решит ли она проблемы российской армии, которые вскрылись на войне в Украине?
Вопрос первый и главный: где взять еще 350 тысяч солдат?
Возможные ответы:
- Можно провести в России новую мобилизацию;
- Можно зачислить на постоянную военную службу мобилизованных первой волны;
- Можно отменить или отложить увольнение в запас отслуживших военнослужащих-срочников, организовать их добровольно-принудительный переход на службу по контракту, а затем постепенно увеличить сроки прохождения службы по призыву;
- Можно зачислить в штат российских вооруженных сил мобилизованных на оккупированных территориях Украины, в особенности подконтрольных России с 2014 года районов Донецкой и Луганской областей;
- Можно зачислить в армейские ряды и бойцов различных добровольческих соединений, а также частных военных структур. Тем более что они и так выполняют в Украине те же задачи, что и регулярная российская армия, и действуют скоординированно.
Могут сработать и все вышеперечисленные меры в комплексе. Дело в цифрах.
Число мобилизованных по сентябрьскому указу Путина достоверно оценить не представляется возможным. По его же словам, оно составило 318 тысяч человек, включая добровольцев. В независимых СМИ оценка числа мобилизуемых была намного выше.
На срочную службу призываются 130-140 тысяч молодых россиян два раза в год (весной 2022 года было призвано 134,5 тысячи). Количество наемников и добровольцев, по данным из открытых источников, исчисляется несколькими десятками тысяч.
На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей мобилизация проводится постоянно с 2014 года. Их общее население около 3,5 млн человек - это чуть больше, чем одна Нижегородская область России.
Таким образом, наиболее гарантированные способы пополнить численность российской армии - первый, второй и третий.
Вопрос второй: где взять командиров для новых подразделений?
Несмотря на реформу Сердюкова, направленную в первую очередь на сокращение второстепенных структур, система управления в российской армии остается советской. В первую очередь это касается управленческого звена - советской модели формирования подразделений, известной по принципу „три-четыре“.
Основу составляет боевой расчет - пулеметчик или гранатометчик с помощниками - вторыми номерами, снайпер с автоматчиком. Три-четыре расчета - это отделение, 7-8 человек, ему нужен один командир, обычно сержант.
Три-четыре отделения - взвод, командир - офицер, реже прапорщик, замкомандира - прапорщик или опытный сержант.
Три-четыре взвода - рота, командир и два заместителя (один - по боевой части, второй - по работе с личным составом) - офицеры.
Три-четыре роты - батальон, командир, начальник штаба и замкомандира - офицеры.
Три-четыре батальона - полк, и так далее.
Таким образом, чтобы командовать одним взводом, нужны один офицер и пять сержантов, для роты - шесть офицеров и 15 сержантов, для батальона - 18 офицеров и 45 сержантов.
В реальности командиров нужно больше. Во-первых, мы считали по минимуму. Во-вторых, по мере укрупнения требуется всё больше вспомогательных подразделений - инженерно-саперных, противотанковых, противовоздушных, минометчиков, связистов, разведчиков, операторов БПЛА и так далее.
„Обнародованные планы формирования новых соединений упираются в два тяжелых дефицита. Первое - дефицит командно-штабных кадров для россыпи вновь формируемых соединений и объединений, при том что способных офицеров и для имеющихся структур не хватало всегда, не хватает сейчас и не будет хватать завтра“, - пишет российский военный эксперт Илья Крамник.
„Второе - дефицит техники. Эти соединения предстоит разворачивать на фоне идущей войны, которая продолжает жрать свое - и битыми, и поломанными, и просто выслужившими ресурс, и все это нужно менять или ремонтировать (а потом все равно менять, но позже). Про трехсменную работу и все остальное известно, как и про узкие места - и они в основном у нас не в мощностях финальной сборки“, - отмечает он.
На дефицит обученных офицеров и солдат, а также боевой техники и вооружения указывает и бывший полевой командир донецких сепаратистов, признанный виновным и заочно приговоренный судом в Гааге к пожизненному заключению по делу о катастрофе малазийского Боинга Игорь Стрелков (Гиркин).
„Вчера была бригада - а сегодня уже дивизия! Красиво, а?!? И не надо ни большого числа, ни массы дополнительной боевой техники... Роты переименовываем в батальоны, батальоны - в полки, полки - в бригады, бригады - в дивизии. ВСУ немедленно и без боя капитулируют, когда поймут - какая сила им противостоит... И, что очень немаловажно (злые языки подозревают, что весь смысл этой „реформы“ заключается в данном нюансе) - у нас появляется множество новых генеральских должностей“, - пишет он.
Что предлагает Шойгу
Создать два стратегических территориальных объединения - Московский и Ленинградский военные округа.
Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.
Переформировать семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте в мотострелковые дивизии.
Дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.
Сформировать пять дивизий морской пехоты на базе существующих бригад Военно-Морского Флота.
Каждую общевойсковую и танковую армию обеспечить смешанной авиадивизией и бригадой армейской авиации численностью 80-100 боевых вертолетов.
Дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.
Сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов и артиллерийские бригады большой мощности на стратегических направлениях.
Сформировать три ремонтных завода и усилить ремонтные подразделения в войсковом звене.
Поэтапно повысить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года, предельный - до 30 лет.
Довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту - до 695 тысяч.