„Советские цели без советских ресурсов“. Зачем России военная реформа в разгар войны с Украиной?

С предложением реформировать Вооруженные силы России выступил в среду на расширенной коллегии министр обороны Сергей Шойгу. Путин сказал, что согласен с его инициативами.

За счет чего российские власти рассчитывают провести военную реформу? Почему она потребовалась именно сейчас и решит ли она проблемы российской армии, которые вскрылись на войне в Украине?

Вопрос первый и главный: где взять еще 350 тысяч солдат?

Возможные ответы:

- Можно провести в России новую мобилизацию;

- Можно зачислить на постоянную военную службу мобилизованных первой волны;

- Можно отменить или отложить увольнение в запас отслуживших военнослужащих-срочников, организовать их добровольно-принудительный переход на службу по контракту, а затем постепенно увеличить сроки прохождения службы по призыву;

- Можно зачислить в штат российских вооруженных сил мобилизованных на оккупированных территориях Украины, в особенности подконтрольных России с 2014 года районов Донецкой и Луганской областей;

- Можно зачислить в армейские ряды и бойцов различных добровольческих соединений, а также частных военных структур. Тем более что они и так выполняют в Украине те же задачи, что и регулярная российская армия, и действуют скоординированно.

Могут сработать и все вышеперечисленные меры в комплексе. Дело в цифрах.

Число мобилизованных по сентябрьскому указу Путина достоверно оценить не представляется возможным. По его же словам, оно составило 318 тысяч человек, включая добровольцев. В независимых СМИ оценка числа мобилизуемых была намного выше.

На срочную службу призываются 130-140 тысяч молодых россиян два раза в год (весной 2022 года было призвано 134,5 тысячи). Количество наемников и добровольцев, по данным из открытых источников, исчисляется несколькими десятками тысяч.

На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей мобилизация проводится постоянно с 2014 года. Их общее население около 3,5 млн человек - это чуть больше, чем одна Нижегородская область России.