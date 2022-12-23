Социал-демократы предлагают удвоить пособие на первого и второго ребенка

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец отметил, что президент поступил правильно, не провозгласив закон о семейных пособиях, в том числе потому, что это привело бы к несправедливости и неравному обращению с детьми. „Социал-демократы согласны с тем, что Рийгикогу должен еще раз обсудить закон и привести его в соответствие с Конституцией“, - сказал Одинец.



Предложение социал-демократов состоит в том, чтобы увеличить выплачиваемое на каждого ребенка детское пособие до 119 евро. Пособие для многодетной семьи останется действовать по прежней ставке, также останется в силе и предлагаемое увеличение пособия для ребенка родителя-одиночки до 80 евро.