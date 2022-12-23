Социал-демократы предлагают удвоить пособие на первого и второго ребенка(5)
Сегодня состоится собрание совета старейшин Рийгикогу, на котором социал-демократы предложат увеличить пособие на первого и второго ребенка до 119 евро, то есть удвоить.
Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец отметил, что президент поступил правильно, не провозгласив закон о семейных пособиях, в том числе потому, что это привело бы к несправедливости и неравному обращению с детьми. „Социал-демократы согласны с тем, что Рийгикогу должен еще раз обсудить закон и привести его в соответствие с Конституцией“, - сказал Одинец.
Предложение социал-демократов состоит в том, чтобы увеличить выплачиваемое на каждого ребенка детское пособие до 119 евро. Пособие для многодетной семьи останется действовать по прежней ставке, также останется в силе и предлагаемое увеличение пособия для ребенка родителя-одиночки до 80 евро.
Согласно предложению, сумма, заложенная в государственный бюджет следующего года, то есть 155 млн евро, остается прежней.
Вчера, 22 декабря, президент Алар Карис не стал провозглашать принятые Рийгикогу 7 декабря закон о семейных пособиях и закон о внесении изменений в закон о семье, поскольку посчитал, что они противоречат Конституции. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.