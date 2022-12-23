В пожаре в Виймси погиб человек

Сегодня в 04:19 ночи центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Пюйнси на Коскла теэ в волости Виймси открытым пламенем горит двухэтажный частный дом. По словам звонившего, в доме живет как минимум один человек.



Когда первая команда спасателей прибыла на место, горел второй этаж здания. В 04:35 спасатели проникли в горящий дом через окно первого этажа и параллельно с работами по тушению приступили к поиску людей. К сожалению, в 05:49 в охваченной огнем комнате на втором этаже они обнаружили тело.



Огонь был локализован в 05:57. Причина случившегося будет установлена в ходе расследования.



В этом году в пожарах уже погибли 46 человек. В прошлом году в результате пожаров погибло 39 человек.