Мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил мужчин до участия в групповых соревнованиях по синхронному плаванию в рамках Олимпиады 2024 года, которая пройдёт в Париже. Об этом говорится в сообщении Международной федерации плавания (FINA).

„Я с нетерпением жду возможности увидеть это новое измерение синхронного плавания, которое будет представлено всему миру в Париже. Включение мужчин в синхронное плавание — это большая заслуга всех тех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло“, — заявил президент FINA Хусейн аль-Мусаллам.

Мужчины-синхронисты выступают на чемпионатах мира по водным видам спорта с 2015 года, но только в категории „дуэт“. На олимпийских играх соревнования по синхронному плаванию проводятся почти 40 лет, и это будет первый случай, когда мужчины смогут принять в них участие.

Согласно новым правилам, от каждой команды по синхронному плаванию на Олимпиаде смогут выступить двое мужчин. Ожидается, что на Играх в 2024 году примут участие десять команд.