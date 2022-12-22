ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (302-й день) | G7 выделила 32 млрд долларов на поддержку Украины в 2023 году

Руководитель группы российских военных советников „Царские волки“ Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка , сообщил в четверг агентству ТАСС помощник Рогозина. По его словам, на окраине Донецка была обстреляна гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. „Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет“, - сказал собеседник. Ранения получили также сопровождавшие его лица, сообщает агентство. Всего при обстреле ресторана погибли два человека, еще пять ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США, заявил, что Россия может напасть на союзников США. „Это только вопрос времени, когда они нападут на других ваших союзников, если мы не остановим их сейчас“, - заметил он. По его словам, наступающий год станет переломным в войне. „Я знаю, что это тот момент, когда украинское мужество и американская решимость должны гарантировать будущее нашей общей свободы“, - подчеркнул Зеленский.

Как сообщил Байден, Агентство США по международному развитию (USAID) окажет Украине срочную гуманитарную помощь в размере 374 миллионов долларов. По его словам, помощь будет заключаться в поставке продовольствия, медицинской помощи и питьевой воды, в денежных выплатах более чем для 1,5 млн украинцев и возможности для 2,5 млн человек находиться в тепле зимой.

По словам Байдена, страны, поддерживающие Украину в войне, развязанной Россией, уже поставили Киеву в общей сложности 2000 единиц бронетехники, включая танки, 800 артиллерийских систем и 2 миллиона боеприпасов.

Соединенные Штаты поставят в Украину батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне. „Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины, в особенности противовоздушную оборону, поэтому мы собираемся поставить Украине ракетную батарею Patriot“, - сказал Байден. Глава Белого дома добавил, что американские специалисты обучат украинских военных использовать это вооружение.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные бои в районе Сватово - Кременная, сообщается в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). Продвижение украинских войск при этом тормозится из-за плотности заминированных участков. Однако низкие температуры воздуха благоприятствуют ведению боевых действий, и этот фактор может обеспечить ВСУ успех на указанных направлениях уже к концу года.

В то же время российские войска продолжают штурмовать Бахмут - здесь по-прежнему идут ожесточенные бои. В украинских соцсетях появились сообщения о том, что украинские военные отбросили россиян от окраин города, но аналитики ISW не могут проверить эту информацию. В отчете также указывается, что российские военные в аннексированном Крыму готовятся к обороне полуострова.

В России с начала вооруженного вторжения в Украину за участие в антивоенных митингах, пикетах и посты в соцсетях задержано уже не менее 19 443 человек. Это рекордное число задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет, говорится в совместном аналитическом материале издания „Верстка“ и правозащитного проекта „ОВД-Инфо“.

Российские войска, по данным британской разведки, активно пользуются белорусскими инструкторами для обучения своих призывников. Белорусские военные обучают тысячи российских рекрутов, сообщает министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке.

За сутки 21 января ВС РФ 60 раз обстреляли Херсонскую область, сообщил в Telegram глава обладминистрации Ярослав Янушевич. „Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, - написал он - Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома“. По данным Янушевича, в результате погиб один человек, шесть жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.