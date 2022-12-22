ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (302-й день) | G7 выделила 32 млрд долларов на поддержку Украины в 2023 году
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Соединенные Штаты поставят в Украину батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне. „Мы продолжим укреплять обороноспособность Украины, в особенности противовоздушную оборону, поэтому мы собираемся поставить Украине ракетную батарею Patriot“, - сказал Байден. Глава Белого дома добавил, что американские специалисты обучат украинских военных использовать это вооружение.
По словам Байдена, страны, поддерживающие Украину в войне, развязанной Россией, уже поставили Киеву в общей сложности 2000 единиц бронетехники, включая танки, 800 артиллерийских систем и 2 миллиона боеприпасов.
Как сообщил Байден, Агентство США по международному развитию (USAID) окажет Украине срочную гуманитарную помощь в размере 374 миллионов долларов. По его словам, помощь будет заключаться в поставке продовольствия, медицинской помощи и питьевой воды, в денежных выплатах более чем для 1,5 млн украинцев и возможности для 2,5 млн человек находиться в тепле зимой.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США, заявил, что Россия может напасть на союзников США. „Это только вопрос времени, когда они нападут на других ваших союзников, если мы не остановим их сейчас“, - заметил он. По его словам, наступающий год станет переломным в войне. „Я знаю, что это тот момент, когда украинское мужество и американская решимость должны гарантировать будущее нашей общей свободы“, - подчеркнул Зеленский.
Руководитель группы российских военных советников „Царские волки“ Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка, сообщил в четверг агентству ТАСС помощник Рогозина. По его словам, на окраине Донецка была обстреляна гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. „Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет“, - сказал собеседник. Ранения получили также сопровождавшие его лица, сообщает агентство. Всего при обстреле ресторана погибли два человека, еще пять ранены.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательные бои в районе Сватово - Кременная, сообщается в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). Продвижение украинских войск при этом тормозится из-за плотности заминированных участков. Однако низкие температуры воздуха благоприятствуют ведению боевых действий, и этот фактор может обеспечить ВСУ успех на указанных направлениях уже к концу года.
В то же время российские войска продолжают штурмовать Бахмут - здесь по-прежнему идут ожесточенные бои. В украинских соцсетях появились сообщения о том, что украинские военные отбросили россиян от окраин города, но аналитики ISW не могут проверить эту информацию. В отчете также указывается, что российские военные в аннексированном Крыму готовятся к обороне полуострова.
В России с начала вооруженного вторжения в Украину за участие в антивоенных митингах, пикетах и посты в соцсетях задержано уже не менее 19 443 человек. Это рекордное число задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет, говорится в совместном аналитическом материале издания „Верстка“ и правозащитного проекта „ОВД-Инфо“.
Российские войска, по данным британской разведки, активно пользуются белорусскими инструкторами для обучения своих призывников. Белорусские военные обучают тысячи российских рекрутов, сообщает министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке.
За сутки 21 января ВС РФ 60 раз обстреляли Херсонскую область, сообщил в Telegram глава обладминистрации Ярослав Янушевич. „Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, - написал он - Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома“. По данным Янушевича, в результате погиб один человек, шесть жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Саммит ЕС-Украина с участием председателей Европейского совета и Европейской комиссии, а также президента Украины Владимира Зеленского пройдет 3 февраля 2023 года, передает корреспондентка DW из Брюсселя. Зеленский также получил приглашение посетить столицу Бельгии. Однако это не означает, что саммит пройдет именно в Брюсселе: о месте его проведения будет сообщено позже.
Не менее 10,3 тысячи новых могил, появившихся в Мариуполе c момента начала российской агрессии, обнаружили журналисты Associated Press. В своем расследовании они использовали спутниковые снимки, сотни видео, снятых как с беспилотников, так и с земли, а также интервью с 30 мариупольцами, 13 из которых остаются в городе. Адекватность проведенного анализа подтвердили AP три опытных судебных археолога. При этом журналисты, опираясь на свидетельства очевидцев, полагают, что тысячи тел убитых в результате боевых действий в Мариуполе даже не попали на кладбища.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел новый раунд переговоров в Москве о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая находится на оккупированной Россией украинской территории.
Европейский Союз отправит в Украину 900 генераторов, сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. „ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой. Мы мобилизуем 900 генераторов для электроснабжения страны, включая ее больницы“, - говорится в сообщении. Кроме того, Евросоюз отправит в Украину несколько миллионов энергосберегающих лампочек.
Глава оккупационной „администрации“ поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа погиб в результате взрыва автомобиля в городе Каховка, сообщают местные паблики.
Американская газета The New York Times опубликовала получасовое видеорасследование преступлений в Буче, совершенных во время оккупации города российскими военнослужащими. В расследовании использованы свидетельства очевидцев, документы, видеокадры, снятые очевидцами или дронами, а также записи телефонных разговоров.
На одной из таких записей российский солдат рассказывает о распоряжении командира убивать гражданских. На других слышно, как проводят допросы. NYT удалось установить имена 22 военнослужащих 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка, которые звонили в Россию с телефонов людей, убитых на Яблонской улице, где после отступления ВС РФ из Бучи было обнаружено больше всего мертвых тел.
Авторы расследования подчеркивают: российское командование не могло не знать о систематических убийствах гражданских лиц. Так, на нескольких видеозаписях, сделанных рядом с местами массовых расправ, виден человек, к которому обращаются „товарищ полковник“. Журналисты предполагают, что это командир 234-го полка Артем Городилов.
Поставка Киеву американских зенитно-ракетных комплексов Patriot приведет к затягиванию конфликта в Украине, заявил Владимир Путин в беседе с журналистами кремлевского пула. Сами комплексы он назвал „достаточно старой системой“, которая, по его утверждению, „не работает так, как“ российские С-300. „Пусть ставят, мы их пощелкаем“, - сказал Путин.
Белый дом подтвердил информацию агентства Рейтер о поставках Северной Кореей оружия российской „ЧВК Вагнера“.
„Группа Вагнера“ по всему миру ищет поставщиков оружия для поддержки военных действий в Украине“, - сказал официальный представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.
Он подтвердил сообщение Рейтер о поставке в ноябре гранатометов и ракет „ЧВК Вагнер“ из Северной Кореи.
Почти одновременно было опубликовано заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.
„То, что президент Путин обращается к Северной Корее - признак отчаяния и изоляции России, - заявил Клеверли. - Мы будем работать вместе с нашими партнерами, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине“.
Он подтвердил, что, по оценке США, в Украине действуют около 50 тыс. бойцов „ЧВК Вагнер“, около 40 тыс. из которых - бывшие заключенные.
„Вагнер“ становится центром власти, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами“, - сказал он.
Министры финансов „Большой семерки“ одобрили выделение в следующем году помощи Украине на сумму до 32 млрд долларов.
„Мы готовы сделать больше по мере необходимости для бюджетной и экономической поддержки в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничеству в целях развития и поддержки скорейшего восстановления. Мы также настоятельно рекомендуем другим донорам активизировать свою поддержку“, - говорится в заявлении министерства финансов председательствующей в G7 Германии.
Чуть больше 18 млрд евро из этого пакета поступят от стран ЕС, говорится в заявлении. Также в него войдет, как сообщается, еще один, очень значительный пакет помощи, предложенный администрацией Байдена.
В 2022 году на помощь Украине было мобилизовано $32,7 млрд бюджетной поддержки. Эти деньги либо уже выплачены, либо их выплачивают, отметили в министерстве.
Конгресс США одобрил передачу Украине денег, изъятых у „российских олигархов“
Министерство юстиции США сможет передавать в пользу народа Украины прибыль от реализации изъятых в США активов „российских олигархов“.
Поправка, представленная еще в ноябре несколькими республиканскими сенаторами, была в четверг принята в Конгрессе и включена в проект бюджета правительства на следующий год.
„Это будет подарком страдающему народу Украины, облегчением для американского налогоплательщика и плохим днем для олигархов“, - прокомментировал принятие поправки один из ее авторов, республиканец Линдси Грэм.