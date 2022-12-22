Таллинн продолжит компенсировать семьям рост стоимости места в детском саду. Каким нужно отвечать условиям?

В Таллинне плата за место в детском саду на одного ребенка составляет 12,2%, а в случае детского сада с бассейном – 13,4% от ставки минимальной зарплаты, установленной Правительством Республики. В будущем году эта сумма составит 725 евро, что в большинстве самоуправлений повлияет и на стоимость места в детском саду.

„Учитывая общее подорожание жизни, с целью поддержать семьи с маленькими детьми Таллинн сохраняет стоимость места в детском саду на нынешнем уровне. Город компенсирует рост стоимости места второй год подряд, родителю не нужно подавать для этого отдельное заявление, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – В то же время хочу напомнить всем родителям, что для получения компенсации и в будущем году, местом жительства ребенка и хотя бы одного из родителей согласно регистру народонаселения по данным на 31 декабря, а также непрерывно в последующие годы, должен быть Таллинн. Поэтому, если семья планирует следующей осенью отвести ребенка в детский сад, нужно зарегистрировать его и хотя бы одного из родителей в качестве жителей Таллинна до конца этого года“.

В 2021 году основанная на минимальной ставке оплаты труда плата за место в детском саду составляла 71,25 евро в месяц (в детском саду с бассейном – 78,26 евро). В 2022 году было введено изменение, согласно которому для жителей Таллинна действовала городская субсидия, благодаря которой город компенсировал при стоимости места 79,79 евро в месяц 8,54 евро и родителю по-прежнему нужно было заплатить 71,25 евро. Такая же система будет действовать и в 2023 году, но городская субсидия для таллиннцев возрастет до 17,20 евро (в случае детского сада с бассейном – 18,89 евро). Родителю не нужно подавать ходатайство на получение этой компенсации, Таллиннский департамент образования будет автоматически проверять соблюдение условий. Такие же условия получения компенсации действуют и при посещении частных детских садов и учреждений, оказывающих услуги по присмотру за детьми.