Таллинн продолжит компенсировать семьям рост стоимости места в детском саду. Каким нужно отвечать условиям?
Таллинн и в новом году продолжит компенсировать семьям рост стоимости места в детском саду – пособие или компенсацию родители будут получать в том случае, если ребенок и хотя бы один из его родителей с 31 декабря 2022 года и в дальнейшем непрерывно являются зарегистрированными жителями Таллинна.
В Таллинне плата за место в детском саду на одного ребенка составляет 12,2%, а в случае детского сада с бассейном – 13,4% от ставки минимальной зарплаты, установленной Правительством Республики. В будущем году эта сумма составит 725 евро, что в большинстве самоуправлений повлияет и на стоимость места в детском саду.
„Учитывая общее подорожание жизни, с целью поддержать семьи с маленькими детьми Таллинн сохраняет стоимость места в детском саду на нынешнем уровне. Город компенсирует рост стоимости места второй год подряд, родителю не нужно подавать для этого отдельное заявление, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – В то же время хочу напомнить всем родителям, что для получения компенсации и в будущем году, местом жительства ребенка и хотя бы одного из родителей согласно регистру народонаселения по данным на 31 декабря, а также непрерывно в последующие годы, должен быть Таллинн. Поэтому, если семья планирует следующей осенью отвести ребенка в детский сад, нужно зарегистрировать его и хотя бы одного из родителей в качестве жителей Таллинна до конца этого года“.
В 2021 году основанная на минимальной ставке оплаты труда плата за место в детском саду составляла 71,25 евро в месяц (в детском саду с бассейном – 78,26 евро). В 2022 году было введено изменение, согласно которому для жителей Таллинна действовала городская субсидия, благодаря которой город компенсировал при стоимости места 79,79 евро в месяц 8,54 евро и родителю по-прежнему нужно было заплатить 71,25 евро. Такая же система будет действовать и в 2023 году, но городская субсидия для таллиннцев возрастет до 17,20 евро (в случае детского сада с бассейном – 18,89 евро). Родителю не нужно подавать ходатайство на получение этой компенсации, Таллиннский департамент образования будет автоматически проверять соблюдение условий. Такие же условия получения компенсации действуют и при посещении частных детских садов и учреждений, оказывающих услуги по присмотру за детьми.
Компенсация не распространяется на семьи, в которых ребенок и его родитель не являются жителями Таллинна по данным регистра народонаселения по состоянию на 31 декабря. В этом случае в 2023 году стоимость места в детском саду составит 88,45 евро в обычном детском саду и 90,14 евро в саду с бассейном.
Родители по-прежнему могут ходатайствовать об освобождении от оплаты места в детском саду в связи с уровнем дохода. На основании заявления от оплаты места в детском саду освобождаются и семьи, в которых детский сад посещают двое или более детей, а также в случае ребенка, который по рекомендации внешней консультативной комиссии посещает группу выравнивания или группу для детей с особыми потребностями. Чтобы получить освобождение от оплаты за место родитель, проживающий с ребенком по одному адресу, должен представить соответствующее ходатайство в среде самообслуживания: info.haridus.ee/lasteaiakoht.
В соответствии с постановлением Таллиннского горсобрания от 21 декабря 2021 года, родители с 1 января 2023 года могут получать пособие или компенсацию, если зарегистрированным местом проживания родителя и ребенка в предшествовавший подаче ходатайства год по данным на 31 декабря, а также в текущий год непрерывно являлся Таллинн.